Secuestrados no estábamos en campos vacacionales: el duro mensaje de Ingrid Betancourt ante la JEP

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt lanzó fuertes cuestionamientos a las versiones rendidas por los exjefes de las Farc ante los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el trato cruel que aplicaron a los secuestrados en el marco del conflicto armado colombiano.

Aseguró que ella no puede aceptar los engañosos y mentirosos relatos entregados por varios exjefes de esa antigua guerrilla, en los que trataron de dar a entender que las víctimas de secuestro no fueron sometidas a tratos inhumanos, sino que por el contrario estuvieron en una especie de “campos vacacionales”.

“Bajo el mando de alias Gafas, me pusieron a dormir encima de los chontos, es decir, donde todo el mundo hacía sus necesidades, eso si es una tortura.”, dijo Bentancourt.

Le puede interesar: Consejo de Estado estudiará fallo que tumbó millonaria multa a Samuel Moreno

Así mismo, sostuvo: “Quiero ser muy precisa en todas estas descripciones, porque hay una tendencia, y vuelvo a lo de Sandra Ramírez, de querer presentar la manera como nos hicieron vivir en estas selvas como si estuviéramos en unos campos vacacionales y esto no lo voy a aceptar”.

Según Ingrid Betancourt este tipo de relatos son ofensivos y revictimizantes con todas las personas que sufrieron las terribles condiciones del secuestro.

“Ellos relatan que nos dieron juegos, ajedrez, parqués, etcétera, nunca sucedió en mi caso(…) decían que comíamos lo mismo, eso no era así, nosotros veíamos lo que ellos comían y nosotros sufríamos de ver lo que nosotros comíamos y eso no es verdad”, indicó.

También aseguró que es mentira y una exageración afirmar que los secuestrados hayan tenido acceso a libros y revistas durante el cautiverio o que les permitieran ver televisión.

De igual forma, señaló que los exguerrilleros de las Farc les hacían sentir a los secuestrados que tenían todo el tiempo un caño de fusil sobre la cien, con la amenaza constante de que podrían ser asesinados en cualquier momento.

“A mi me parece que estos son relatos amañados, falsos, ofensivos y revictimizantes y no los acepto y estoy segura que ninguno de mis compañeros los habrá aceptado y me parece que esto si le quita le seriedad a la intencionalidad de reconocimiento de estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”, manifestó.

Le puede interesar: Suspenden a agente del Esmad que habría herido a menor de edad durante protesta en Usme

Los crímenes de violencia sexual

También aseguró que las antiguas Farc pusieron a los secuestrados en una situación de indefensión para facilitar que muchos secuestrados fueran víctimas de abusos y violaciones.

Ingrid Bentancourt declaró ante la JEP que tuvo problemas con algunos guerrilleros y esas situaciones fueron denunciadas obsesivamente a todos los niveles de mando de las antiguas Farc que había en el campamento y nunca se tomaron ningunas medidas o se le llamó la atención y por el contrario se les premió y ascendió este trato.

“Algunas mujeres secuestradas fueron víctimas de estos hechos (…) ellos si tenían el control para dar la orden para mover la carga, de un punto X a un punto Y, pero no tenían el control para saber que estaba pasando con los secuestrados cuando se registraban delitos de violencia sexual”, dijo Betancourt.

"Los comodantes de las Farc demostraron una solidaridad de cuerpo con los responsables de crímenes de violencia sexual y por el contrario, el relato de las mujeres secuestradas valía menos que el de un guerrillero", añadió.

Lea también: Odebrecht: Fiscalía imputó nuevos cargos por las irregularidades en el contrato Tunjuelo - Canoas

Enfatizó que los exguerrilleros de las Farc sometieron a una victimización absoluta a las mujeres que en su calidad de secuestradas, además, sufrieron de casos de violencia sexual.

Añadió que sintió que el Gobierno también trató de lavarse las manos, al no asumir su responsabilidad por retirarle el esquema de seguridad poco antes de su secuestro.