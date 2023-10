"Seguiré defendiendo mi tesis”: Álvaro Uribe tras enterarse de que será llamado a juicio

En medio de una reunión del foro de seguridad del Centro Democrático en Cartagena, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la eventual decisión que anunciará el Tribunal Superior de Bogotá de no aceptar la preclusión de su proceso y la acusación de la Fiscalía que lo llevaría a juicio por el caso de los denominados falsos testigos.

Durante su intervención el exmandatario indicó que se enteró de la decisión cuando llegó a la ciudad y recibió la noticia con “enorme preocupación”.

“Yo he defendido mi reputación de la mentira, pero no sé de sobornar testigos ni engañar a la Corte, toda información que se recogía se mandaba de buena fe a la Corte para que la examinará en ejercicio de su competencia, pero lo que dijeron es que yo mandaba esa información a la Corte para engañarla”, indicó Álvaro Uribe.

Lea también: Uribe revela que su preclusión fue negada y será llamado a juicio

Además, señaló que ninguno de los testigos que se han presentado a lo largo de este proceso han podido desvirtuar sus afirmaciones de que él nunca tomó la iniciativa de ir a buscar presos.

“Yo simplemente pedí que se verificará si las informaciones que me llegaban a mí, de que personas como el Senador Cepeda los buscaba, les ofrecía recompensa para que me acusarán injustamente si eso era verdad. Pero, a pesar de que todos los testigos lo han dicho, se me lleva a juicio, yo esperaba que esa unanimidad de los testigos sobre el tema permitiera que se fallara en mi favor lo que no ha existido”, comentó.

El expresidente aseguró que el proceso empezó con vicios en la sala penal de la Corte y que pareció una venganza contra él por algunas diferencias que tuvo con la Corte mientras fue presidente de Colombia.

Puede leer: Centros Poblados: Defensa Jurídica del Estado dice que levantar medidas cautelares sería un error

“Pregunté si existía ese proceso me dijeron que no, quien presidía la Corte en ese momento hablaba en los medios de comunicación, parecían unos magistrados en discurso político contra mi persona, pero además uno de ellos hoy ya es magistrado, representa políticos ante una sala de magistrados que el mismo ayudó a elegir, esto es increíble (…)El magistrado que finalmente ordenó mi detención fue contratista del gobierno Santos para temas de La Habana nunca lo dijo, es muy importante que lo sepa la comunidad internacional”, indicó.

Añadió: "Dos fiscales a quienes no conozco, tres o cuatro procuradores a quienes no conozco pidieron la precaución, dos jueces la negaron con una carga política impresionante en mi contra y ahora la niega el Tribunal, solamente conozco la noticia porque el Tribunal había fijado para mañana fecha de audiencia para comunicar la decisión. Hay un sector de la justicia que lo único que conoce de mi persona es la referencia de un sector de mis adversarios políticos".

Uribe Vélez fue enfático en indicar que hubo otros vicios en el proceso, como por ejemplo que habían anticipado el fallo porque lo habían filtrado los periodistas y de acuerdo con el reglamento de la Corte constitucional eso es ilegal e insistió en que esa decisión debió anularse.

Le puede interesar: Tribunal niega pruebas clave a John Poulos por crimen de la DJ Valentina Trespalacios

"Cuando el proceso empezó en plena campaña de 2018 en Bogotá se rumoraba insistentemente van a llevar a Uribe a la cárcel, el magistrado Barceló lo dijo a tal periodista a tal otro. Mis abogados preguntaron formalmente a la Corte y la Corte lo negó , nunca me permitieron una versión libre, simplemente me llamaron a indagatoria", aseguró.

Y finalizó diciendo: "¿Qué sigue?, pues enfrentar esto y me preocupa mucho porque yo mantengo un dialogo sincero sobre los problemas colombianos con mis compatriotas, defiendo estas tesis y hoy me crean otro obstáculo adicional par seguir en esta tarea democrática. Pero procuraremos continuarla".