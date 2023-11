Seguiremos desbaratando el quórum para la reforma a la salud: Centro Democrático

El expresidente Álvaro Uribe, la senadora Paloma Valencia y el representante Andrés Forero, entregaron detalles de la reunión que sostuvieron con el presidente Gustavo Petro para hablar de la reforma a la salud.

Según los dirigentes del Centro Democrático, se trató de un debate respetuoso con el Gobierno en el que expusieron las razones por las cuales consideran que este proyecto es inconveniente.

Como no hubo un acuerdo sobre cómo se debe mejorar la iniciativa, los dirigentes políticos anunciaron que mantendrán la estrategia de la oposición de romper el quórum y salirse del recinto para no votar. Forero dijo que no se convertirán en los “tontos útiles” del Gobierno.

“Vamos seguir dando el debate como lo hemos venido haciendo, como lo hicimos con el presidente de la República, pero si el Gobierno no tiene la posibilidad de garantizar el quórum con sus bancadas, nosotros no le vamos a garantizar eso porque consideramos que es una reforma inconveniente. El Centro Democrático no va a ser el tonto útil del Gobierno Nacional en la aprobación de esta reforma”, indicó Forero.

De forma directa, la senadora Paloma Valencia dijo que “la actitud del partido no va a cambiar, nosotros desbarataremos el quórum cuando podamos hacerlo y votaremos No cuando haya que votar”.

Por su parte, Uribe dijo que seguirán manteniendo un debate franco y firme con el Gobierno, al tiempo que agregó que espera que no se apruebe la reforma a la salud.

“Yo diría que haya un lenguaje franco en buen lenguaje, que lo necesita una democracia. Ojalá no se apruebe, hay grupos de expertos y científicos que discrepan de nosotros y también discrepan de la reforma y han pedido que la retiren y que se construya una por consenso, aquí hay muchas voces y eso se debería atender”, indicó.

Hasta el momento, el Gobierno no ha logrado garantizar el quórum necesario en la plenaria de la Cámara de Representantes para que el proyecto pueda salir adelante.