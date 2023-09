"Sembraron injusticias por detener a cultivadores de cannabis y hoja de coca": Petro en la ONU

En ese punto, el presidente Petro pidió hacer conferencias sobre Ucrania y Palestina: "Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de Paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina, no porque no haya otras guerras en el mundo, como en mi país, sino porque enseñarían hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida".

Gustavo Petro y la lucha contra las drogas

En su intervención, además, el presidente Gustavo Petro habló de la lucha contra las drogas y mencionó al fentanilo, el opioide sintético originado en la industria farmacéutica que se ha vuelto una amenaza mundial. En ese punto, también se refirió a los cultivos de hoja de coca y cannabis y planteó un cambio de enfoque para dejar de perseguir al cultivador.