Senado aprobó cerca del 65% del Plan Nacional de Desarrollo

En las últimas horas finalizó el segundo debate en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, dónde se aprobó buena parte del articulado del Plan Nacional de Desarrollo (PND), ‘Potencia mundial para la vida’.

El proyecto de ley cuenta con 373 artículos de los cuales fueron aprobados 240 en Senado y 182 en Cámara de Representantes.

Durante la discusión se aprobó el artículo 358 tanto en Cámara como en Senado, esta iniciativa tiene que ver con la facultad que se le otorga al Icetex para la compensación parcial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que compone la tasa de interés en créditos educativos del Instituto, bajo escenarios donde la inflación sea de dos dígitos.

Con este artículo se permitiría un alivio para quienes tengan créditos con la entidad, en caso de que la inflación siga disparada o esté en dos dígitos.

Además, se aprobó en ambas plenarias el artículo 204 en el que está incluido la disminución del aporte de salud de los pensionados que devengan entre 2 y 3 salarios mínimos; el pago se reducirá del 12% al 10%, el cual regirá a partir de la vigencia de 2024.

Por otra parte, se negó el artículo 218 con el que se pretendía que Ecopetrol, no solo se autoabasteciera de energía, sino que también vendiera energía en el mediano plazo e hiciera parte del Sistema Interconectado. Sin embargo, habrá que esperar la decisión que tomen los representantes en la sesión de Cámara de Representantes, respecto a este articulo

Se negó también en plenaria de Senado, el artículo 364, que pretendía la integración de las actividades de producción, transporte, distribución y comercialización de gas natural y que entre otras cosas también les permitía a las empresas la comercialización de gas importado.

Al respecto y en la única intervención que tuvo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla sorprendió diciendo que no estaba de acuerdo con este artículo.

“No estamos de acuerdo con este articulo (…) no se necesita, ya que la Creg tiene una restricción para hablar de integración vertical en energía, pero no de gas, y nosotros podemos pedir a la Creg que reglamente la cadena, por esta razón no apoyamos en articulo”.

Aún están pendientes por votar las cinco facultades extraordinarias del presidente Gustavo Petro

Se espera que luego de los debates, este jueves 4 de mayo, el proyecto vaya a conciliación con senadores y representantes a la cámara para que luego sea aprobado hasta el 7 de mayo como plazo máximo

La inversión que pretende el Gobierno Nacional con este proyecto de la ley es de $1.154 billones de pesos.