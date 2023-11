Senado aprobó proyecto que permite el divorcio libre

Con 59 votos a favor, la Plenaria del Senado le dio vía libre en segundo debate a un proyecto de ley que crea una nueva causal de divorcio para que los colombianos puedan separarse de manera unilateral.

La iniciativa establece que si uno de los cónyuges no quiere continuar con una relación de pareja, tendría todo el derecho de solicitar la disolución de la sociedad conyugal, sin necesidad de que haya un mutuo acuerdo.

El senador David Luna dijo que, “queremos que los ciudadanos tengan libre decisión de determinar si quieren o no continuar con el contrato matrimonial”.

“Hoy el Código Civil exige que solamente se pueda divorciar una persona si hay una de las causales contempladas y no por voluntad propia”, añadió Luna.

Quienes respaldan la propuesta legislativa, advierten que se trata de hacer valer el derecho que tienen los colombianos de ejercer su autonomía de manera libre.

La representante Katherine Miranda, que es la autora de la iniciativa, dijo que la misma busca evitar que el Estado colombiano se inmiscuya en la intimidad de los colombianos.

“No es posible que seguíamos escuchando en este país a las personas que digan que no me quiere dar el divorcio y que tengan que esperar dos años y demostrar que no hay convivencia para proceder. Avanzamos en libertades en nuestro país y en derecho para las mujeres”, manifestó.

Durante la sesión, algunos parlamentarios advirtieron que el proyecto atentaba contra la institución del matrimonio y contra el núcleo fundamental que es la familia y señalaron que las mujeres podrían ser las más perjudicadas si esta norma sale adelante, pero sus argumentos no fueron suficientes.

Al proyecto de ley ahora le resta su aprobación en la Comisión Primera y en la plenaria de la Cámara de Representantes, en donde deberá surtir sus dos debates restantes.