Senado ascendió al comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro

Con 74 votos, la plenaria del Senado de la República le dio la aprobación definitiva a los ascensos de seis integrantes de la Fuerza Pública, incluido el comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro.

Durante la discusión en la plenaria, el senador Juan Diego Gómez, ponente del ascenso del general Zapateiro, afirmó que el oficial cumplió con todos los requisitos y no tiene ningún impedimento para obtener esta promoción.

Gómez afirmó que no hay investigaciones formales en su contra, pero cuestionó que algunas de las indagaciones que tiene el comandante del Ejército, sean por denuncias presentadas hace pocas semanas con el propósito de perjudicar su ascenso.

“En contra del general Eduardo Zapateiro aparecían cinco procesos inactivos, solamente un proceso activo muy reciente del año 2020 por el presunto delito de tráfico de influencias, pero en ninguno de ellos ha sido vinculado por ninguna razón o motivo y es un hombre que cuenta con una hoja de vida intachable, de más de 30 años al servicio de las Fuerzas Militares”, sostuvo.

La aprobación de este y los demás ascensos de los oficiales, estuvo enmarcada por la polémica, debido a los recientes casos que se han presentado de abuso sexual y violación de los derechos por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública.

Según el senador Iván Cepeda, el general Eduardo Zapateiro no merecía este ascenso porque “es una persona ha sido objeto de investigaciones y no es cierto que no haya investigaciones que no esten activas, hay dos investigaciones al menos por peculado y otra por tráfico de influencias”.

Po su parte, el senador Antonio Sanguino indicó que la aprobación de las promociones estuvo viciada, porque las hojas de vida de estos militares no fueron publicadas debidamente.

“Esa circunstancias pone en riesgo la carrera de los oficiales y de los miembros de las Fuerzas Militares que se sometieron a este procedimiento de ascenso, por falta de publicidad de este proceso. Además, los últimos hechos que tienen que ver con hechos de corrupción y participación de altos oficiales del Ejército en espionaje ilegal contra líderes de oposición y líderes sociales, me impiden aprobar estos ascensos”, dijo.

Esto fue contrariado por el senador Ernesto Macías, quien señaló que se cumplieron todos los requerimientos para adelantar el proceso.

“En la gaceta 357 del 16 de junio, allí están publicadas las hojas de vida de los generales con sus antecedentes, certificaciones, con toda la información. Hay una costumbre que cada vez que hay ascensos, vuelve el mismo discurso sobre el manto de dudas que quieren tender sobre los militares”, manifestó.

Varios congresistas recordaron que los miembros de las Fuerzas Militares no pueden ascender si están condenados o vinculados a un proceso formal, situación que no afecta a ninguno de los oficiales que fueron ascendidos por el Senado.

Los oficiales que fueron ascendidos por el Senado son:

EJÉRCITO NACIONAL

Al grado de General del Mayor General del Ejército Nacional, EDUARDO ENRIQUE ZAPATEIRO ALTAMIRANDA

ARMADA NACIONAL

Al grado de Mayor General del Brigadier General de Infantería de Marina de la Armada Nacional, RICARDO HUMBERTO PERICO PINTO Al grado de Vicealmirante del Contralmirante de la Armada Nacional, CAMILO HERNANDO GÓMEZ BECERRA Al grado de Contralmirante del Capitán de Navío de la Armada Nacional, ORLANDO ALBERTO CUBILLOS CHACÓN Al grado de Brigadier General del Coronel de Infantería de Marina de la Armada Nacional, JORGE FEDERICO TORRES MORA

FUERZA AÉREA COLOMBIANA