Senado avaló los decretos de emergencia expedidos por el Gobierno

La plenaria del Senado estudió los informes que fueron elaborados por los partidos políticos sobre los decretos expedidos por el Gobierno Nacional durante la emergencia económica declarada por la pandemia del coronavirus.

Con una votación de 57 por el Sí y 17 por el No, la corporación avaló las medidas expedidas durante estos meses para atender la difícil situación social y económica que se presenta en el país por cuenta de la COVID-19.

El Centro Democrático defendió el informe mayoritario diciendo que se han tomado decisiones convenientes y oportunas.

La senadora María del Rosario Guerra indicó que “los organismos internacionales han reconocido la labor del Gobierno, la OMS nos ha puesto como ejemplo de la manera como se han tomado las decisiones y la forma como se ha mantenido informada a la ciudadanía”.

“El Gobierno del presidente Iván Duque ha hecho un manejo conveniente y oportuno de la emergencia social decretada por la pandemia y gracias a esa labor, si bien son preocupantes algunos indicadores, el país está mejor preparado, está respondiendo a las familias en condición de vulnerabilidad y pobreza, está buscando la reactivación económica con protocolos de bioseguridad y está defendiendo el empleo que es fundamental”, sostuvo.

El partido Cambio Radical, que actúa como bancada independiente, defendió muchos de los decretos expedidos por el Gobierno pero afirmó que se necesita una nueva emergencia económica para establecer medidas adicionales.

El senador Richard Aguilar dijo que “es necesaria la declaratoria de una nueva emergencia económica. Yo veo al Gobierno con la intención de presentar proyectos de ley, pero en la actividad legislativa los debates a veces son engorrosos, a veces se polarizan por los diferentes intereses e ideologías políticas y nos podemos tardar meses en aprobar un proyecto de ley”.

Aguilar dijo que el Gobierno debe utilizar dicha herramienta advirtiendo que “si queremos tener nuevamente el subsidio de la nómina, lo mejor no es presentar un proyecto de ley, sino declarar una nueva emergencia”.

En contraste, el balance de la oposición es completamente negativo. Según algunos congresistas, el Gobierno comenzó con medidas acertadas, pero después se desvió y permitió la reapertura de sectores económicos, no puso en marcha una renta básica para garantizar el sustento de 9 millones de familias y los contagios aumentaron.

El senador Jorge Londoño indicó que “si bien es cierto que la primera declaratoria de emergencia fue conveniente, la segunda no fue conveniente porque no cumple los requisitos. No era necesario pedir permiso para sesionar en los primeros días de la pandemia, hemos propuesto soluciones para remediar la crisis, las cuales no fueron atendidas, como las medidas para el agro, la renta básica no fue estudiada”.

El Congreso de la República continuará evaluando los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica y tramitará varios proyectos que ya han sido radicados con los cuales se busca modificar o derogar algunas de las decisiones tomadas por el Gobierno.