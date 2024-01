Senado decretó moción de duelo tras muerte de Piedad Córdoba

La mesa directiva del Senado de la República expidió una resolución con la decretó una moción de duelo, por tres días, tras el fallecimiento de la congresista Piedad Córdoba en la ciudad de Medellín.

“El Senado lamenta el fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba y se une al dolor que embarga a su familia, especialmente a sus hijos (…) Iseze a media asta por tres días la bandera de Colombia en el Capitolio Nacional”, indica la resolución.

En su intervención, el presidente del Congreso, Iván Name, afirmó que Córdoba fue una mujer de odios y amores, pero resaltó su incansable trabajo por Colombia.

“Ella nos enseñó la insurrección frente a los estados que no quedaron construidos para el progreso y que hoy nos está exigiendo que repensamos nuestras formas de cómo estamos organizados”, sostuvo.

Lea además: “Fue una guerrera incansable”: Maduro condecoró y dedicó carta a Piedad Córdoba tras su muerte

“La vemos partir pero los seres humanos no mueren sino cuando los olvidan (…) En su despedida vemos como se va un turbante al horizonte, pero permanecerá entre nosotros esa mujer que nos enseñó el camino de la lucha, de la no resignación, del amor fraterno y por ello en nombre de todos, de quienes la quisieron y los que no, le damos la despedida para que salga a su tierra y entre en nuestra leyenda”, manifestó.

Juan Luis Castro, excongresista e hijo de Piedad Córdoba, dio unas sentidas palabras y recordó algunas de las enseñanzas de su madre. “Mi mamá era todo, generosa, cariñosa, era todo, era el sol”, dijo.

Lea también: Mujeres de Alianza Verde piden que Jota Pe Hernández sea expulsado por afirmaciones contra Piedad Córdoba

En este homenaje póstumo hicieron presencia varios funcionarios del Estado como ministros, congresistas y el propio presidente de la República, Gustavo Petro.

El entierro de la senadora Piedad Córdoba se llevará a cabo este martes en la ciudad de Medellín, según confirmó su familia en las últimas horas.