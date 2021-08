La plenaria del Senado de la República consideró y aceptó la renuncia que presentó el congresista Richard Aguilar, quien fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia, en medio de una investigación que se adelanta en su contra por presuntos hechos de corrupción cuando fue Gobernador de Santander.

El secretario general de la corporación, Gregorio Eljach, leyó la carta de dimisión presentada por Aguilar, en la que el hoy excongresista afirma que prefiere apartarse de su curul para ejercer su defensa en este proceso.

“Sí aprueba la plenaria la renuncia por la totalidad de los participantes en la plenaria, todos votos afirmativos. Ha sido aprobada formalmente y désele curso a la instancia correspondiente”, certificó el funcionario.

En la misiva, Aguilar sostiene que buscará demostrar inocencia estando por fuera del Congreso. “Hoy con inmenso dolor me despido de este cargo para concentrarme en mi defensa y demostrar mi inocencia, porque se lo debo a cada uno de los colombianos que creyeron en mí, que he representado y por quienes he trabajado incansablemente durante el ejercicio de mi vida pública”, dice la carta.

Ahora la mesa directiva del Senado de la República tendrá que determinar si en este caso se aplicará o no la figura de la ‘silla vacía’, para que la curul, que le pertenece a Cambio Radical, no sea reemplazada.

La Constitución estableció que para los delitos relacionados con hechos de corrupción, debe operar la figura de la silla vacía, pero solo para aquellas conductas que sean cometidas después del 01 de julio de 2015.

Según la Corte Suprema, las faltas en las que estaría involucrado el exsenador Aguilar se habrían presentado entre los años 2014 y 2015, cuando se desempeñó como gobernador de Santander, razón por la cual el Senado debe evaluar muy bien las fechas que se establezcan en el auto enviado por el alto tribunal.