Senado pidió al Gobierno prohibir minería en los 37 páramos del país

Al término de un debate de control político que se adelantó en el Senado sobre la intención que tiene la empresa Minesa de hacer explotación de oro en el páramo de Santurbán, se aprobó una proposición a través de la cual se exige la prohibición de la minería en estos ecosistemas.

La petición que le hizo por unanimidad el pleno del Senado al Gobierno Nacional, es que no se permita la explotación en ninguno de los 37 páramos que tiene el país.

En contexto: Minesa apelará decisión de la Anla de archivar el proyecto Soto Norte

El senador Alexander López, promotor de esta propuesta, indicó que es importante que el Gobierno Nacional vele por la protección de estas fuentes hídricas.

“Se solicita al presidente Iván Duque y a sus funcionarios que no permitan ninguna actividad extractivista en los 37 páramos ubicados en el territorio nacional y en su colindancia, especialmente en el páramo de Santurbán, en donde hay una solicitud de explotación de oro”, indicó López.

“Es muy importante proteger nuestros páramos entendiendo que Colombia tiene el 57% de los páramos del mundo, pero además de eso, los páramos son nuestra fuente principal del recurso hídrico de agua potable que requieren los ciudadanos y la humanidad”, añadió.

El congresista de la oposición considera que el Gobierno Nacional debe adoptar como política la negación de todas las solicitudes que se hagan para hacer explotación minera.

Le puede interesar: Otro partido anuncia respaldo a MinDefensa en debate de moción de censura

“Aspiramos que el presidente Duque y el Gobierno empiecen a rechazar las solicitudes de explotación minera en los páramos o en sitios adyacentes a ellos, de tal forma de que los cuerpos hídricos no se afecten, no se degraden y no se contaminen”, sostuvo.

La plenaria del Senado también negó una proposición con la cual se pretendía no aceptar las explicaciones que tanto la ANLA como el Ministerio de Ambiente entregaron en la sesión sobre la decisión de archivar la solicitud que elevó Minesa para hacer minería en el páramo de Santurbán.