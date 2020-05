Senado ultima detalles del ‘pico y curul’ para sesiones presenciales

El Senado de la República volverá a sesionar de manera presencial en los próximos días, con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades nacionales en materia de salud.

Así lo anunció el presidente de la corporación, Lidio García, quien indicó que con la reactivación laboral de algunos sectores de la economía, a los parlamentarios les queda muy difícil no volver a trabajar al Capitolio.

Sin embargo, según anunció García, se establecerá un 'pico y curul' para la presencia de los senadores en el recinto, sobre el cual ya se están ultimando los detalles.

“Tendríamos todos los protocolos para poder hacer un ‘pico y placa parlamentario’, y si estamos en el Senado, no podrían estar más de 40 personas en la plenaria, si hay una votación, pues salen los que votaron y entran los que están en las oficinas, no pueden entrar asesores, no podrán estar escoltas y solo podrá estar el personal administrativo o legislativo necesario y suficiente”, indicó.

Dijo además que la idea “es hacer nuestro trabajo legislativo con todos los elementos de seguridad y así evitar cualquier tipo de contagio”.

El presidente del Senado dijo que las medidas son necesarias porque, “todos tenemos temores, todos tenemos familia, todos somos vulnerables ante una situación que está viviendo Colombia y el mundo, aquí eso no pregunta si tu eres senador o eres otra cosa. Yo no estoy contento de terminar mi presidencia frente a un computador”.

Según se conoció, la mesa directiva del Congreso de la República está evaluando la posibilidad de que dichas sesiones presenciales se reanuden a más tardar entre el 18 y 20 de mayo, pero eso se definirá en los próximos días.