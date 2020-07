El senador del Centro Democrático Nicolás Pérez informó que tras haberse practicado la prueba PCR en las últimas horas, dio positivo para coronavirus.

Por medio de un comunicado, el congresista aseguró que “se debe aceptar la realidad de la existencia de este virus y seguir promoviendo el autocuidado. Seguro saldremos adelante”.

Pérez informó que decidió someterse al examen, luego de que previamente se realizara una prueba de sangre, la cual había dado un resultado negativo.

“Tal y como se recomienda en estos casos, he informado el resultado a las pocas personas con las que he tenido contacto durante los últimos días”, manifestó.

Personas cercanas al senador Pérez, dijeron que el congresista es asintomático y se encuentra en su casa cumpliendo todos los protocolos de seguridad.

“A pesar del resultado, me siento en buenas condiciones físicas. Aplicaré el aislamiento como dictan los protocolos para protegerme y proteger a los demás”, sostuvo.

Tras haber dado positivo para COVID-19, el político hizo una serie de recomendaciones a los colombianos. “Sigo recomendando a todos los colombianos aplicar prácticas de aseo eficientes que los protejan, lavado de manos frecuente, uso de tapabocas y distanciamiento físico”, añadió.

Nicolás Pérez se convierte en el cuarto congresista en adquirir el virus, luego de que lo mismo le ocurriera a José Luis Correa, Laureano Acuña y Pablo Catatumbo.

El senador Honorio Henríquez, también del Centro Democrático, está a la espera del resultado de una tercera prueba para corroborar si tiene o no el virus.

Me he practicado dos pruebas Covid-19, la primera salió positiva y la contra muestra salió negativa. Mientras me realizo una tercera prueba, me encuentro en aislamiento preventivo y sin presentar síntomas. ¡Continuaremos trabajando desde casa por Colombia!