Senador Germán Varón respondió por escándalo de vigilante en edificio de Rosales

El senador Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, resultó salpicado en el penoso caso de Edy Fonseca, una mujer que trabajaba como vigilante en un edificio en el sector de Rosales en el norte de Bogotá, que habría sido obligada a laborar de manera permanente en ese inmueble, sin poder volver a su casa durante un mes.

Ante esto, el senador Varón Cotrino respondió diciendo que no conocía la situación de esta mujer porque jamás ha vivido en el edificio y solo comenzó a empaparse de esos asuntos en una reunión virtual que hizo la asamblea luego de que su madre, que era la que residía en el apartamento, falleciera hace poco.

“Yo no conozco las circunstancias, yo no participé en la discusión del tema en medio de la reunión. Solo al final, cuando creo que ante unas posiciones encontradas lo que hay que hacer es que ella pueda relatar cuáles son las condiciones y dejar que eso lo defina un juez o quien corresponda”, indicó.

El congresista está siendo cuestionado porque se conoció un video en el cual se observa cómo el congresista, en la reunión de copropietarios, dice que se deben esperar los resultados de los descargos a los que debe someterse la trabajadora, para tomar decisiones.

“Hay que ser humano, pero también hay que entender que si se hubiera tomado otra decisión, también podría haber ahorita unas quejas por haber dejado el edificio sin seguridad, y de tal manera, esperemos a que esto avance”, se le escucha decir.

Al ser preguntado sobre el porqué de sus palabras, Varón Cotrino afirmó que esa fue la decisión de la mayoría: “fue una junta que se inició a las 7 de la noche. A las 11:30 venía esa discusión de todos los temas inherentes al edificio, yo ya me iba a retirar y alguien preguntó por el tema de la señora Edy y yo lo que hago es decir que como ya habíamos tomado una decisión de oírla en descargos, lo mejor es pasar a los otros temas y avanzar, porque ya la asamblea se había pronunciado”.

El parlamentario dijo que en la reunión de asamblea siempre dejó claro que no estaba de acuerdo con que los derechos de las personas sean violados y que todo trabajador debe tener condiciones dignas para desarrollar su labor.

Dijo además que está preparando un comunicado con el cual reafirmará que no es propietario en ese edificio, que no reside en él, que asistió a la asamblea tras la muerte de su madre, que jamás ha contactado a Edy Fonseca, que fue la asamblea y no fue él quien determinó que debía ser llamada a descargos y que durante la reunión de los propietarios se pronunció solicitando que se respeten las condiciones de dignidad humana que debe tener cualquier persona.