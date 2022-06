Senador Miguel Uribe anuncia “oposición incluyente” en el Congreso al gobierno de Gustavo Petro

El senador electo (Centro Democrático) Miguel Uribe Turbay explicó en RCN Mundo el papel que jugará la oposición desde el Congreso al futuro gobierno del presidente electo, Gustavo Petro.

Uribe Turbay aseguró que integrará una oposición incluyente, "que convoque y nos una. Una oposición con argumentos y no visceral, con base en hechos y no en odios. Básicamente una oposición para construir".

Señaló que, "es evidente que no queremos más polarización, más odios, más resentimientos. Por eso, tenemos la obligación de hacer una oposición decente, respetuosa, inteligente, que sea sensata, que no sea obstinada para defender no solamente al casi 50 % de los colombianos que no votamos por Gustavo Petro, sino en general a los colombianos".

Uribe Turbay también se refirió a las reuniones que se están danto entre las diferentes bancadas que conformarán el Congreso. Aseguró que no cree que se esté promoviendo un acuerdo nacional alrededor de grandes transformaciones y cambios para los colombianos, sino "un acuerdo burocrático en el que puedan consolidar una coalición de Gobierno en el Congreso, que les garantice tener una aplanadora".

"El Centro Democrático no participará en ningún tipo de negociación que implique transar los intereses de los colombianos por intereses personales. Aquí vamos a pensar primero en Colombia y el partido tiene que ser fiel y firme, no solamente a los principios que defiende sino al valor que representan los 10 millones de personas que no votamos por Gustavo Petro", enfatizó.