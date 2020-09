Senador Robledo pide la renuncia del ministro Carlos Holmes Trujillo 

El senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, le envió este martes una carta al presidente Iván Duque, para exponerle sus razones por las cuales, según su opinión, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, debe renunciar a su cargo.

Según Robledo, Trujillo debe dimitir fundamentalmente porque habría intentado engañar a los medios de comunicación y al país, al decir, que el Senado había autorizado la presencia de tropas de Estados Unidos en Colombia. Asimismo, basa su solicitud, en la no rectificación sobre el tema, tras la solicitud que le pidió el senador Lidio García.

“Ante la desfachatez con la que el señor ministro le ha mentido y engañado al país y ha inducido a su gobierno a violar una orden legal del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –y sobre asuntos de soberanía nacional–, respetuosamente, le solicito pedirle la renuncia a su cargo al ministro de defensa, doctor Carlos Holmes Trujillo”, aseguró en la carta dirigida al primer mandatario.

En este punto hay que recordar que el senador Lidio García Turbay, que dejó la presidencia del Congreso de la República el pasado 20 de julio, aseguró que no es cierto que el Senado de la República autorizó la reanudación de las labores de los efectivos norteamericanos. Por esa razón, le pidió al ministro de Defensa rectificar al respecto.

Sin embargo, Trujillo aseguró tras la polémica que: “En breve daré a conocer comunicación de respuesta a nota que me dirigió el honorable senador, Doctor Lidio García. Anticipo, con todo respeto, que no haré rectificación que me solicita por cuanto jamás he dicho que Senado autorizó presencia de tropas extranjeras en Colombia” señaló en su cuenta personal de Twitter.

Cabe subrayar que la posibilidad de la presencia de los militares en el país se había suspendido tras un fallo de una tutela, presentada por algunos congresistas de la oposición, que fue emitido por el Tribunal Superior de Cundinamarca.