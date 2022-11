Ante esto, internautas han dejado mensajes de apoyo y felicitación hacia el presidente del Senado, quien desde que conoció esta noticia explicó el duro proceso que tendría que someterse para combatir el cáncer.

Puede leer: Roy Barreras celebra su cumpleaños 59 con “rumboterapia”

“Declare sanidad en el nombre de Jesús y rodeado de quiénes lo aman.; No he compartido muchas de sus posiciones pero créame que le deseo el mayor éxito en su tratamiento; Darle las gracias a Dios primeramente senador que lo siga cuidando y bendiciendo para que continúe muchos años más al lado de sus seres queridos y siga disfrutando de lo maravilloso de la vida.; Solo quienes hemos recibido quimio, sabemos el cansancio y las ganas de no hacer nada que se sienten. Usted es muy valiente y tiene mucha fuerza. Adelante”, son algunos de los comentarios que se leen en dicha publicación.