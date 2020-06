Durante la plenaria del Senado que se desarrolló este jueves de manera virtual, el congresista conservador Laureano Acuña, notificó a la mesa directiva y a sus compañeros de su retiro de la sesión, tras experimentar fuertes síntomas de coronavirus.

Ante esta situación, el senador Acuña tuvo que acudir a un centro médico para realizarse la prueba y determinar si está o no contagiado de la COVID-19.

“Yo me he sentido mal, espero que Dios me ilumine, me salvaguarde, pero ya tengo en mi casa a la gente de la salud prepagada para someterme a la prueba del COVID y por seguridad mía y de mi familia y por responsabilidad con mis hijos, quiero salir de esto”, señaló.

El congresista afirmó que “En verdad me siento muy mal porque tengo una tos muy avanzada, un dolor fuerte en el cuerpo con una fiebre y un cuadro que no me gusta para mi organismo y quiero pedirles disculpas pero no puedo seguir acompañando la plenaria”.

El parlamentario participó de una reunión que se llevó a cabo este miércoles en la Gobernación del Atlántico, en la que se tomaron medidas para enfrentar la pandemia en el departamento y en la ciudad de Barranquilla.

A esa reunión asistieron varios dirigentes políticos, la gobernadora Elsa Noguera, el alcalde Jaime Pumarejo, mandatarios de otros municipios y dirigentes políticos de varios partidos.

“Me retiro de la plenaria. Los he acompañado todos estos días hasta altas horas de la noche. Este miércoles estuve en la Gobernación del Atlántico en una reunión del comité técnico sobre la problemática que se vive en el departamento y el día de hoy la noticia es que uno de los alcaldes que asistió con nosotros, salió positivo”, señaló.

En caso de salir positivo, Laureano Acuña sería el segundo congresista y el primer senador en adquirir el virus, luego de que el representante José Luis Correa del Partido Liberal, confirmara estar contagiado hace algunas semanas.