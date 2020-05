Senador Varón Cotrino aparece en revelador video sobre el caso de Edy Fonseca

Edy Fonseca es una vigilante que denuncia que fue obligada a estar encerrada durante un mes en el conjunto residencial Luz Marina, en el norte de Bogotá. Según Fonseca, la administradora y el presidente del consejo le dijeron que, si se iba del edificio, perdería su trabajo.

Y ahora el senador Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, ha sido vinculado a este caso porque aparece en el video de una reunión virtual de la junta administradora del conjunto, convocada precisamente para discutir la situación de Fonseca antes de que se hiciera pública.

La grabación comienza con la voz de un hombre que mostraba su inconformidad por lo que estaba pasando con ella: "Vuelvo y repito: no me retracto de las acusaciones que hago esta noche por la falta de humanidad contra una dama. Ustedes deberían estar solidarios esta noche con esa mujer, que tiene una parálisis, que tiene principios de cáncer, donde le han quitado la libertad de locomoción; en pleno siglo XXI una persona secuestrada. Tengo las pruebas".

Lea también: Investigarán a congresistas que asistieron presencialmente a plenaria de Cámara

En ese momento, otro hombre -que al parecer moderaba la discusión- lo interrumpió: "Por Dios, Salvador, estamos en una pandemia. Es que... [inaudible]. Doctor Varón, adelante, por favor". En seguida, el audio del ciudadano que denunciaba fue silenciado y siguió la intervención del senador Varón Cotrino.

Esto fue lo que dijo el congresista: "Yo creo que todos estamos ya cansados después de tanto tiempo. Doctor Salvador, no se preocupe, que estas cosas son habituales; no me son ajenas. Lo único que quería decir es: si ya hay un consejo, formalicemos esto, avancemos y en la próxima reunión, después de que la administradora haga su labor con los descargos, revisaremos, porque en eso que usted dice tiene razón, hay que ser humano, pero también hay que entender que si se hubiera tomado otra decisión, también podría haber ahorita unas quejas por haber dejado el edificio sin seguridad, y de tal manera, esperemos a que esto avance y no se preocupe, ni más faltaba: en eso yo estoy acostumbrado a esas circunstancias. Le agradezco mucho y espero que vuelvan a convocar una reunión, pero ya para tratar temas que de verdad nos permitan avanzar".

Este es el video: