Senadora del Pacto Histórico podría perder su curul por terrible falla

Esta semana se realizó un nuevo debate del proyecto de JotaPe Hernández para bajarle el sueldo a los congresistas y algunos senadores manifestaron su inconformismo por la posible reducción de su salario. Lo que más llamó la atención fue la posición de la senadora Isabel Zuleta, la cual causó gran controversia al comparar su trabajo con el de los futbolistas, diciendo que nadie cuestiona que estos deportistas ganen tanto.

Le puede interesar:La excusa de una senadora del Pacto Histórico para no bajarse el salario

"El pueblo reconoce y por eso nadie discuta cuánto vale, cuánto es un salario de un futbolista, por qué le reconoce su esfuerzo. Yo no he visto en los barrios populares que nadie diga: uy, ese futbolista gana mucho. ¿Saben por qué? Por qué la gente del pueblo, que es distinto a los medios de comunicación y a la opinión, reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo, la dedicación", dijo Zuleta.

En medio de esta polémica, Zuleta vuelve a estar en el ojo del huracán por unas declaraciones que hizo mientras trataba de explicar su posición frente a la rebaja de sueldo de los congresistas.

Zuleta aseguró que está apoyando a algunos candidatos para estas elecciones regionales con su salario, lo cual para muchos es una violación a la constitución, por lo que desde ya han anunciado demandas para que pierda su investidura como senadora.

"Yo estoy apoyando a los candidatos con mi salario. Ese es mi deber y mi responsabilidad a través de donaciones que están contempladas por ley. Tenemos candidatos campesinos y un candidato camionero. Tenemos candidatos del pueblo. Son candidatos que necesitan respaldo, no solo con donaciones concretas –en publicidad-, sino que voy a los territorios a acompañar sus candidaturas. Para eso necesito el salario", dijo Zuleta en ese mismo medio.

El abogado y activista, Daniel Briceño, anunció una demanda por estas declaraciones: "La senadora Isabel Zuleta acaba de confesar en Blu Radio que ella financia campañas políticas. El artículo 110 de la constitución le prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer esto. La senadora debe perder su investidura. Vamos a demandarla".

Y es que muchos consideran que Zuleta violó el artículo 110 de la Constitución que indica que: "Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura".

¿Qué dice Zuleta?

La senadora aseguró que con la ley estatutaria 1475 de 2011, en el artículo 27, se indica que está prohibido que partidos y movimientos políticos y campañas sean financiados por “personas que desempeñan funciones públicas”, pero al mismo tiempo se hace una excepción con los “miembros de corporaciones públicas de elección popular”.

Le puede interesar: Entrega de avales del Pacto Histórico fue un rotundo fracaso: Gustavo Bolívar

"El pueblo reconoce y por eso nadie discuta cuánto vale, cuánto es un salario de un futbolista, por qué le reconoce su esfuerzo. Yo no he visto en los barrios populares que nadie diga: uy, ese futbolista gana mucho. ¿Saben por qué? Por qué la gente del pueblo, que es distinto a los medios de comunicación y a la opinión, reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo, la dedicación", dijo Zuleta.

"Anuncié que haré donaciones para apoyar las candidaturas locales, a través de mi partido como lo indica la ley, candidaturas del pueblo que participan de las próximas elecciones. Así apoyo el cambio, con mi presencia en los territorios y aportando lo que me permite la ley", escribió Zuleta en sus redes.