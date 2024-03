Senadora Pizarro interpone queja para que Jota Pe Hernández no se le acerque

Ante la Comisión de Ética del Senado de la República fue radicada una queja disciplinaria en contra del senador Jota Pe Hernández, luego del enfrentamiento que tuvo con la senadora María José Pizarro, el pasado 12 de marzo, durante el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

La senadora Pizarro presentó una solicitud para que se abra una investigación interna en contra del legislador, por supuestamente tener un comportamiento sistemático de agresión contra las mujeres del Pacto Histórico, como ella, como la vicepresidenta Francia Márquez y la fallecida senadora Piedad Córdoba.

La legisladora dice que “ya no se siente segura” en el Congreso, con la presencia del senador Jota Pe Hernández, a quien señala de haberla intimidado en varias oportunidades, como ocurrió en el reciente debate en donde se le acercó para grabarla y exponerla en sus redes sociales.

“Yo hoy no me siento segura con el senador, no me siento tranquila, me siento acosada por el senador, ya no siento que el Congreso sea un espacio tranquilo en el que yo pueda venir a debatir, a exponer mis ideas como lo he hecho en los últimos cinco años. Yo llevo cinco años en el Congreso y nunca había sentido esto y esto va más allá del debate sano ideológico”, indicó.

“Yo he tenido discusiones con miembros de otros partidos, incluso del Centro Democrático en momentos muy álgidos y nunca sentí lo que estoy sintiendo en este momento, entonces eso también es un grito de ayuda y de que me arropen porque de alguna manera siento temor de que esto pueda escalar”, añadió.

De igual forma, Pizarro teme que este enfrentamiento con el senador Jota Pe Hernández pueda llegar a una agresión física, por eso solicitó que se interponga una medida que le impida al congresista acercársele y hablarle sin su consentimiento.

“Que el senador Jonathan Ferney Pulido (Jota Pe Hernández) se abstenga de acercarse a mí, de grabarme sin mi consentimiento, de dirigirse a mí en espacios distintos a los del uso de la palabra a los que todos tenemos derecho en las plenarias, en las comisiones del Senado de la República, que se ordene abstenerse de usar imágenes de video en contra de las mujeres agredidas, salvo que tenga nuestro consentimiento”, indicó.

También se le pide a la Comisión de Ética que emita una medida que le prohíba al senador publicar o retransmitir mensajes de odio en redes sociales, en donde se ataque, se humille, se insulte y se atente contra la dignidad de las mujeres que radicaron este solicitud y que se han sentido agredidas.