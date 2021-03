Senadora Sandra Ramírez, exesposa de ‘Tirofijo’, dio positivo para covid-19

La senadora del partido Comunes Criselda Lobo, también conocida como ‘Sandra Ramírez’, informó que en las últimas horas se contagió de coronavirus.

La legisladora, exesposa de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’, quien fuera el máximo jefe de la extinta guerrilla de las Farc, informó que después de practicarse la prueba, el resultado fue positivo.

Ante esta situación, indicó que se encuentra aislada tras presentar algunos síntomas asociados al covid-19.

“Quiero informarle a la opinión pública que me he realizado la prueba del Covid-19 y me ha salido positivo el resultado. He presentado algunos síntomas, estoy aislada en casa recuperándome, pero cumpliendo con mis funciones de Congresista”, dijo la senadora por medio de su cuenta oficial de Twitter.

‘Sandra Ramírez’ no solo es legisladora por el partido de las Farc, también hace parte de la mesa directiva del Senado fungiendo como la segunda vicepresidenta de la corporación.

En caso de que los síntomas no sean graves, la congresista podrá seguir laborando desde su casa cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, a través de los mecanismos virtuales dispuestos por el Congreso.

Esto se conoce luego de que también se confirmara el contagio de Gustavo Petro, uno de los líderes de la oposición en Colombia, quien estuvo hospitalizado durante cinco días en un centro asistencial de Italia.

Petro informó que ya salió del hospital, que se encuentra muy bien de salud y que ya no tiene síntomas asociados al covid-19.

El contagio de estos congresistas se conoce en momentos en que el país está a punto de enfrentar un tercer pico de la pandemia, razón por la cual el Gobierno Nacional ya comenzó a tomar algunas decisiones encaminadas a mitigar los efectos que esta situación pueda traer.