Senadora uribista insinuó que congresista de Farc participó en abortos y se armó pelea

Un enfrentamiento entre congresistas se presentó en una sesión de la Comisión Séptima del Senado durante la discusión de un proyecto de ley con el cual se busca eliminar las barreras que tienen las mujeres en Colombia para acceder a los anticonceptivos.

Todo comenzó cuando la senadora uribista Milla Romero cuestionó que sea Victoria Sandino, del Partido Farc, la que impulse esta iniciativa, teniendo en cuenta las acusaciones que hay en su contra.

“La inquietud la tengo y por eso la dejo clara por todas las denuncias conocidas sobre que esta Senadora ha participado en abortos. Entonces me queda la inquietud sobre si este proyecto de ley, dentro de esos supuestos derechos sexuales y reproductivos, no esté considerando el tema del aborto y el cambio de sexo”, indicó.

Esto provocó el rechazo de otros parlamentarios y de la mesa directiva de la corporación, que exigieron respeto durante los debates que se adelantan en la Comisión Séptima.

“Decirle a la senadora Victoria Sandino que ha participado en abortos, si me parece lamentable en una sesión en la que se están protegiendo los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, no sé a qué viene ese calificativo”, dijo Carlos Motoa vicepresidente de la Comisión.

“Estoy profundamente extrañado de esa actitud retrógrada, recalcitrante, esa actitud vengativa de una representante del Centro Democrático que no creí que en esta Comisión se iba a dar”, reclamó el senador Aulo Polo.

Ante esto, José Ritter López presidente de la Comisión, dijo que: “las palabras o epítetos ofensivos deben desterrarse de la corporación. Les ruego abstenerse de hacer comentarios desagradables que empañen el trabajo de la Comisión o agredan la dignidad de algunos de los miembros”.

En medio de la discusión, la senadora Victoria Sandino también exigió respeto argumentando que de la misma manera ha tratado a sus colegas en el Congreso de la República.

“Me parece que son unas acusaciones tremendamente groseras, yo he dicho que nosotros firmamos un acuerdo de paz para hacer la pelea política y en eso estamos. He dicho que respondo ante la jurisdicción especial que es mi ente jurídico y lo estamos haciendo, al igual ante la Comisión de la Verdad”, indicó.

“No se me puede acusar de estos hechos y no se puede descalificar mi condición de revolucionaria y de Congresista, por hechos que no han sido probados y que hacen parte de la campaña de desprestigio”, sostuvo.

Voceros del Centro Democrático defendieron lo dicho por la senadora Milla Romero y manifestaron que ella simplemente quiso expresar una preocupación que tiene sobre la posibilidad de que este proyecto de ley promueva el aborto en Colombia.