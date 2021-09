Senadora Victoria Sandino pide respuestas por petición de escisión del partido Comunes

Este martes, la senadora Victoria Sandino, del partido Comunes, pidió al Consejo Nacional de esa colectividad, responder a la solicitud del recurso de escisión que radicó junto con otros diez militantes el pasado 10 de agosto.

Según Sandino, debido al silencio de las directivas del Partido, posteriormente presentaron una acción de tutela, “para salvaguardar nuestros derechos fundamentales, ante lo cual, en días pasados recibimos dos apresuradas comunicaciones que pretenden posar de respuesta a nuestra petición: la primera, firmada por el senador Pablo Catatumbo Torres y la segunda, proveniente del señor Rodrigo Londoño”.

Le puede interesar: Coalición de la Esperanza abre inscripciones para candidatos al Congreso

Hecho que la congresista rechazó y pidió que el Consejo Nacional, integrado por 111 personas, se pronuncie al respecto y no a nombres propios, pues la respuesta dada por Londoño y Catatumbo no puede responder a nombre del Consejo y no lo pueden suplantar en sus funciones y su ejercicio de deliberación.

“En tal sentido, seguimos expectantes de la respuesta por parte del órgano requerido. A la fecha, las y los integrantes del CNC no hemos sido citados, ni se nos ha consultado sobre la petición. No pasamos de combatir un régimen antidemocrático a ser autómatas de un partido antidemocrático, por ello exigimos abordar la solicitud planteada”, dijo.

Asimismo, recordó que “la experiencia del Polo Democrático y Dignidad dejó claro que la figura legal de la escisión partidaria creada hace 10 años, es viable si hay voluntad política”.

Lea además: Congresistas de oposición presentaron acción de cumplimiento ratificar Acuerdo de Escazú

“En La Habana defendimos el pluralismo y la oposición política, hagamos honor a la palabra. La tozuda arrogancia de una vieja dirección nostálgica de su antiguo mando militar, y temerosa de construir un partido democrático con múltiples liderazgos, no puede estar por encima del derecho, de la reincorporación integral y de la paz", se indicó en el comunicado.

Apuntó que "su postura antidemocrática afecta, no solo a las y los firmantes, sino a todo el proceso de implementación y a las posibilidades de cambio social en Colombia, sirviendo solo a quienes quieren ver hecho trizas el Acuerdo que todos ayudamos a gestar”.