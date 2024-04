Senadores que hundieron reforma a la salud arrancan proceso para redactar nuevo proyecto

Los nueve senadores que impulsaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud tienen la intención de impulsar una nueva iniciativa que recoja las preocupaciones que tiene el sector y que busque mejorar la atención de los pacientes en todo el país.

Es por esto que este miércoles los nueve legisladores que hundieron la iniciativa del Gobierno adelantarán una mesa de trabajo con expertos y gremios del sector de la salud, para escucharlos e iniciar el proceso de redacción de una nueva iniciativa que tenga el respaldo de todos.

La senadora Norma Hurtado había señalado que “los nueve senadores juramos defender a Colombia, apoyar a los ciudadanos y sacar leyes en su beneficio. Estamos dispuestos a aportar el conocimiento y la experiencia”, para radicar una nueva reforma a la salud que se ajuste a las necesidades del país.

Hurtado dijo en su momento que las organizaciones que entregaron su concepto en el Congreso durante la discusión de la reforma en la Cámara de Representantes y en las mesas técnicas que se llevaron a cabo en la Comisión Séptima del Senado, también serán tenidas en cuenta.

“Todos aquellos que pasaron por la Comisión Séptima de la Cámara, no crean que fue un tiempo perdido, eso fue el aliciente para presentar la ponencia de archivo, porque fueron claros, técnicos y enfáticos en decir que el articulado no resuelve de fondo el problema presupuestal que tiene el actual sistema de salud. Esperemos y deseamos que las intervenciones salgan bien y que no se vea afectada la prestación del servicio”, indicó.

Para la legisladora, muchos de los cambios que estaba proponiendo el Gobierno en la reforma a la salud que se hundió, se hubieran podido hacer con las leyes que actualmente existen, pero el problema es que no tienen los recursos para poder hacerlo.

“Querer la transformación de los centros de salud, ponerlos a la altura de lo que los ciudadanos en los territorios más distantes ameritan, requieren inversión presupuestal. Estamos hablando de consenso, no sabemos si hay consenso entre el ministro de Salud y el ministro de Hacienda para sacar adelante el articulado, eso es algo que no se pudo resolver, pero la necesidad de implementar las leyes que hoy están vigentes es presupuestal”, dijo.

Aún no se conoce si la nueva propuesta que redactarán estos nueve senadores para mejorar el sistema de salud tendrá o no acogida en el Congreso, pero en principio la misma cuenta con las mayorías para ser aprobada en primer debate en la Comisión Séptima.