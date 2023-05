Serénese presidente y destitúyame si quiere: fiscal Barbosa sigue echando leña a la pelea con Petro

El fiscal general, francisco Barbosa criticó fuertemente al presidente Gustavo Petro, en medio de la pelea por las declaraciones del mandatario en las que aseguró que el jefe de Estado es jefe del fiscal.

En entrevista con la revista Semana, el director del organismo investigador invitó al presidente a que "se serene", además de retarlo a que presente un acto administrativo de destitución del Fiscal.

"Serénese presidente. Si quiere destituirme, acá estoy esperando la destitución, porque si yo soy supuestamente un subalternos suyo, entonces debería proceder, como subalterno que soy y como jefe que usted es, a enviar un acto administrativo destituyendo al Fiscal General de la nación y con eso, consolida un golpe de Estado judicial", señaló Barbosa.

Cuestionó que en un tweet de Gustavo Petro en 2020, mientras era senador de la República, pidió que Francisco Barbosa mantuviera la independencia del gobierno, pero que ahora dice ser el jefe del fiscal.

"Hace tres años decía que hay que mantener la independencia del gobierno y hoy está diciendo 'yo soy el jefe del fiscal'. Si es un Gustavo Petro transformado, o estamos en realidades virtuales diferentes o estamos en multiversos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este personaje? Eso es no es otra cosa sino una caricatura de lo que ha venido ocurriendo en Colombia, es como un cómic", aseguró el fiscal.

Criticó que el gobierno ha ido cambiando el lenguaje a las acciones tomadas, como los secuestros, que fueron calificados por el exministro del interior, Alfonso Prada como "retenciones y cercos humanitarios" o las conversaciones con integrantes del Clan del Golfo, que según el fiscal son "negociaciones políticas con narcotraficantes".

También señaló que los pronunciamientos del presidente son hechos de manera impulsiva, pues aseguró que como Fiscal General, trata de emitir comunicados razonados.

"Yo me pronunció como Fiscal General, a través de comunicados razonados, no intuitivos y menos hechos en ciertas horas que ni siquiera son laborales. Yo normalmente trato de que la gente duerma, descanse y piense para que el día siguiente actuemos con razonabilidad y no de forma efervescente y no creyendo que el estado es él (el presidente)", continúo Barbosa.

Además resaltó que la orden de entregar información sobre procesos, es una situación que podría representar que en un futuro, el primer mandatario solicite a las altas cortes informes por las investigaciones que avanzan contra funcionarios.