Sergio Fajardo anunció cuál será su voto en la segunda vuelta presidencial

En su segundo intento por llegar a la Presidencia de la República, a Sergio Fajardo no le alcanzaron los votos esta vez y en la primera vuelta presidencial del pasado 29 de mayo, quedó en cuarto lugar, por debajo de los candidatos Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez.

Después de su derrota, Fajardo intentó un acercamiento a la campaña de Hernández, con quien aseguró tener cierta afinidad en su plan de gobierno, aunque pidió una serie de modificaciones en este, lo que llevó a que el exalcalde de Bucaramanga desistiera de la alianza.

Le puede interesar: La campaña de Petro es una banda criminal: Rodolfo Hernández suspende actos públicos de campaña

Sergio Fajardo votará en blanco en segunda vuelta

En ese sentido, Sergio Fajardo había anunciado que durante estas semanas definiría cuál sería su voto en las elecciones del próximo 19 de junio y fue este jueves que el excandidato expresó que se decidió por el voto en blanco:

"Mi voto en blanco es consecuencia de una posición política, crítica e independiente, que en el marco de la democracia y desde una posición hoy minoritaria, reclama el valor de unos principios básicos y destaca la importancia de la decencia, la transparencia y la seriedad en la acción política", afirmó Fajardo en un comunicado.

En los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, el excandidato también recordó las razones que lo llevaron a votar en blanco hace cuatro años, cuando le faltaron 250.000 votos para pasar a segunda vuelta y cuando decidió ir a ver ballenas al Nuquí, en Chocó. "No vi ninguna ballena y desde ese momento hasta el día de hoy, no he tenido descanso alguno. La vida es implacable", agregó.

Lea también: Rodolfo Hernández cuestionó Petrovideos: "¿Este es el presidente que Colombia quiere?"

¿Por qué no se decidió por Gustavo Petro?

Entre las razones que expresó para no decidirse por el candidato de izquierda, Fajardo expresó que ha sido por una razón “personal”.

"El universo petrista, con su líder máximo a la cabeza, me hizo responsable de su derrota y me acusó de ser un “uribista enclosetado”. El aliado de Duque. Ni más ni menos me adjudican responsabilidad en este pésimo gobierno", a su vez, Fajardo agregó que "la batalla política estaba clara: desaparecer a su principal contradictor. Así, las redes se convirtieron en el escenario de la demolición programada. Se dedicaron durante cuatro años a difundir de manera sistemática mentiras, excesos, engaños, burlas, trampas y falsedades con una estrategia claramente diseñada y que combina todas las formas de lucha".

Por otra parte, el exgobernador aseguró que no siente afinidad con las propuestas que ha planteado Gustavo Petro y que calificó como "programas imposibles". A su vez, finalizó haciendo énfasis en la gestión del candidato como alcalde de Bogotá y aseguró que a partir de su periodo como mandatario local, "la ciudad quedó sumida en una confrontación permanente".

Razones por las que Sergio Fajardo no votará por Rodolfo Hernández

En los motivos que lo llevaron a no decidirse por el 'ingeniero', como llaman a este candidato, Fajardo empezó señalando que Hernández desconoce el país e hizo énfasis en el discurso que lo llevó a pasar a segunda vuelta.

"Sabe que en Colombia hierve un malestar profundo con los políticos y su corrupción, y con su personalidad y discurso interpreta ese malestar, usando un discurso que es sencillo y original, y nada más. Pero conoce poco el país y su experiencia gobernando y en política es limitada", expresó.

Sobre la fallida alianza, el excandidato agregó que Rodolfo Hernández desestimó sus propuestas sin siquiera revisarlas y que no hubo un final en buenos términos entre las dos partes.

"Nuestra fallida conversación, con final abrupto, patán y grosero, nos propusimos discutir acerca de nuestras propuestas para ver si era posible encontrar coincidencias (...) Lo cierto es que los detalles de su programa no son claros, en varios temas estamos en franca contradicción y en él no encontramos una propuesta que permita visualizar cómo sería su gobierno", concluyó.