Sergio Fajardo denuncia mensajes falsos que sugieren votar en blanco

"Mi voto en blanco es consecuencia de una posición política, crítica e independiente, que en el marco de la democracia y desde una posición hoy minoritaria, reclama el valor de unos principios básicos y destaca la importancia de la decencia, la transparencia y la seriedad en la acción política", afirmó Fajardo en su comunicado en el que anuncia su decisión de voto en blanco.

El excandidato por la Coalición Centro Esperanza, señaló que no votará por Gustavo Petro, argumentando que "el universo petrista, con su líder máximo a la cabeza, me hizo responsable de su derrota y me acusó de ser un 'uribista enclosetado', la batalla política estaba clara: desaparecer a su principal contradictor. Así, las redes se convirtieron en el escenario de la demolición programada. Se dedicaron durante cuatro años a difundir de manera sistemática mentiras, excesos, engaños, burlas, trampas y falsedades con una estrategia claramente diseñada y que combina todas las formas de lucha".

Fajardo se refirió a su rompimiento de diálogos con Rodolfo Hernández, "sabe que en Colombia hierve un malestar profundo con los políticos y su corrupción, y con su personalidad y discurso interpreta ese malestar, usando un discurso que es sencillo y original, y nada más. Pero conoce poco el país y su experiencia gobernando y en política es limitada".

Fajardo finalmente explicó cómo terminó el acercamiento con el ingeniero "nuestra fallida conversación, con final abrupto, patán y grosero, nos propusimos discutir acerca de nuestras propuestas para ver si era posible encontrar coincidencias (...) Lo cierto es que los detalles de su programa no son claros, en varios temas estamos en franca contradicción y en él no encontramos una propuesta que permita visualizar cómo sería su gobierno".