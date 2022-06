Sergio Fajardo dice que "no tiene nada que hablar" con Rodolfo Hernández

Luego del rompimiento de los diálogos con el candidato Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo se pronunció dejando claro que en la segunda vuelta presidencial no apoyará bajo ninguna circunstancia a Gustavo Petro y en los próximos días dará a conocer un documento público en el que explicará las razones de esta decisión.

Aunque el ingeniero Hernández aseguró en las últimas horas que las puertas continuaban abiertas pese a esta ruptura, Fajardo respondió diciendo que ya no tiene nada de qué hablar con el aspirante.

En contexto: “Las puertas están abiertas”, le dice Rodolfo Hernández a Sergio Fajardo

“No tenemos nada de qué hablar y la puerta está cerrada, porque la forma como yo procedo en términos políticos es sobre las propuestas y sobre lo que estamos haciendo, no tenemos nada diferente a que él haga su campaña y yo explicaré lo que me corresponde explicar”, indicó.

Negó que su intención fuera imponerle sus propuestas de cara a la segunda vuelta y dijo que Rodolfo Hernández fue descortés en su forma de actuar.

“Descortés él al no cumplir lo que había dicho y me había pedido que conversáramos. Yo jamás he pretendido imponerle nada a él, ni a nadie, habíamos quedado en una charla y sobre esa podríamos discutir y ponernos de acuerdo o desacuerdo, pero él salió de manera precipitada a decir eso”, sostuvo.

“Es falso que le hayamos hecho una imposición o que le hayamos pedido puestos, nunca he sido irrespetuoso con él ni en público ni en privado y no lo voy a hacer”, añadió.

Insistió en que no apoyará a Gustavo Petro el próximo 19 de junio, pero tampoco dijo si se inclinará por el voto en blanco, el cual reconoce como una opción que tienen todos los colombianos.

“El voto en blanco es una alternativa, hay cuatro realmente, uno puede no votar, votar por Rodolfo, se puede votar en blanco o se puede votar por Petro, yo voy a explicar la forma como voy a actuar, pero este es el fruto de una convicción personal”, sostuvo.

Aseguró que como líder político tiene una responsabilidad con las más de 800.000 personas que respaldaron su propuesta en las urnas el pasado 29 de mayo, a quienes les dará a conocer su decisión en los próximos días.

Le puede interesar: Cuatro de los cinco capturados por asesinato del fiscal Pecci aceptaron cargos

“Tengo una responsabilidad pública y tengo perfectamente claro que la votación fue del 4,2%, 885.000 votos, pero también con esas personas tengo una responsabilidad de explicar todo lo que tengo que decir y hacerlo con toda la seriedad y el respeto”, sostuvo.

Sergio Fajardo afirmó que nunca ha pretendido obligar a nadie a que piense como él y jamás negociará votos con nadie a cambio de puestos en el Estado.