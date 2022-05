Sergio Fajardo está invitado para que haga parte de mi gobierno: Rodolfo Hernández

El candidato a la Presidencia, Rodolfo Hernández, dijo que ya invitó a Sergio Fajardo para que haga parte de su gobierno.

En diálogo con RCN Mundo, el ingeniero afirmó que, “no me cuesta nada llamar a la gente buena como Sergio Fajardo. Yo le he dicho a Sergio que cuando quiera, lo recibimos, lo estamos esperando y él está invitado. Yo le dije: cuando quiera, a la hora que quiera, aquí están las puertas abiertas”.

“Es una persona seria, muy importante para nosotros, pero yo no lo puedo obligar. Para mí es muy grato que ganando la presidencia de la República, como al parecer va a ser, que Sergio sea parte del Ejecutivo. Sobre todo, en la parte donde es experto que es la educación. Es decir que si él acepta, estaría bajo su dirección”, agregó.

¿Quiénes harían parte de su eventual gobierno?

El ingeniero Rodolfo Hernández dio a conocer algunos nombres que podrían estar en su gabinete. Inicialmente, se refirió a Ingrid Betancourt. “Ingrid Betancourt ya no es tan joven (risas). Ingrid tiene una ventaja y es que ya no es una niña, la conocen. ¿Usted sabe lo que es estar amarrado a un palo siete años? Yo no sé cómo no salió loca”, dijo

“Me gustaría tener al escritor William Ospina en el Ministerio de Cultura. Félix Jaimes Lasprilla en el Ministerio de Obras Públicas que ahora le llaman Transporte. También me gusta Julio César Ortiz Gutiérrez para que lo vayan apuntando”, aseguró.

¿Las mujeres harían parte?

“El resto de cargos sería para mujeres bien ‘berracas’. Me gustaría tener una persona que represente a Colombia ante el mundo para que busquemos la solidaridad económica, para darle una lección a esos politiqueros”, indicó.

A renglón seguido, manifestó que, “cuando estuve de alcalde casi el 70 % del gabinete eran mujeres... afortunadamente mi esposa si no quiere trabajar no trabaja. Sin embargo, ella trabaja en la empresa y entonces lo que hicieron fue engañar para ganar votos”.

“Yo no puedo disfrazar porque es engañar, es hipocresía, es manipulación, yo hablo concreto. El lenguaje mío es simple. Eso me lo critican, pero es que yo no calculo cuántos votos ganó, cuántos votos pierdo”, aseguró.