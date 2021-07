El precandidato a la Presidencia Sergio fajardo publicó en la tarde de este martes, en su perfil de Twitter, una mensaje en video al cuál denominó 'Alocución'.

Con una música inspiradora de fondo y algunas pausas cómicas, el exgobernador de Antioquia habla de su 'autoentrevista' sobre la visita a ver ballenas, su ingreso a la política, la corrupción y la protesta social.

Lea además: Padres que no paguen cuota alimentaria de sus hijos quedarán reportados en su propio "datacrédito"

"Decido dirigirme a ustedes, a la Nación en pleno, con esta alocución. Lo hago para reconocer que soy un político que lleva 20 años diciendo que no lo es", comienza.

En el mensaje, de un poco más de 6 minutos de duración, Fajardo recuerda que se lanzó por primera vez a la arena política a los 43 años: "asqueado por lo que oía en las noticias, cuando era profesor de matemáticas de las universidades de Los Andes y la Nacional. Preferí entrar a esto como un como un primiparo ya grade, a mis 43 años".

Así mismo, en su mensaje, el precandidato se dirige directamente a los jóvenes que, desde el pasado 28 de abril, permanecen en manifestaciones en diferentes ciudades del país, explicando que ellos son la razón de su mensaje.

"¿Por qué hago esta alocución? Este es realmente un mensaje a los y las jóvenes. Porque creo que toda esa manifestación joven, ese estallido social, esa insatisfacción, que aún se mantiene, tiene el único camino de la política y la democracia: y como protagonistas, no actores de segundo orden", dice.

Le puede interesar: Elección del Defensor del Pueblo: piden al Consejo de Estado mantenerlo en el cargo

Para finalizar, Fajardo invita a los jóvenes a participar en política, así no lo apoyen a él: "soy un político que quiere que entren a la política y que no tarden tanto como yo para hacerlo. No me tienen que apoyar, incluso pueden ser mi oposición".

Fajardo , quien remató su mensaje al decir: "no más violencia a la democracia, buenas noches", es uno de los miembros de la Coalición de la Esperanza, de la que también hacen parte Humberto de La Calle, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo, entre otros, que busca elegir un único representante para competir por la Presidencia en 2022.