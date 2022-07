¿Sería ilegal cambiar lista de elegibles a Contralor?

Los presidentes de Senado y Cámara, Roy Barreras y David Racero, decidieron conformar una nueva comisión para estudiar las hojas de vida de los candidatos a la Contraloría General de la República y de esta manera volver a barajar la lista de elegibles para ese cargo.

Esta determinación ha causado polémica entre varios sectores políticos y jurídicos. Algunos señalan que esta decisión sería ilegal, teniendo en cuenta que la norma que regula la designación de este alto funcionario establece que ante la falta absoluta de alguno de los aspirantes, el Congreso debe elegir los candidatos restantes.

El abogado Francisco Bernate afirmó que “se ha creado una comisión que no se ha establecido en la ley, que no se ha utilizado en las restantes elecciones para este cargo tan importante y lo que se puede generar es una inestabilidad en el cargo de quien resulte electo. Lo anterior en tanto que quienes no resulten elegidos o cualquier ciudadano podrá el día de mañana demandar la elección de ese contralor, diciendo que el procedimiento no se ajustó a lo establecido en la ley”.

“Más allá de las responsabilidades que haya por esta decisión de crear una comisión, la realidad es que la consecuencia es que el cargo de contralor va a quedar en una inestabilidad jurídica, en una vulnerabilidad jurídica y en un cargo tan importante creo que eso resulta indeseable”, indicó.

El exrepresentante a la Cámara y jurista César Lorduy, afirmó que el Congreso no debería cambiar la lista de elegibles nuevamente, porque eso podría constituirse en una violación de los fallos judiciales que se emitieron sobre la materia.

“En ausencia de uno de los candidatos, el Congreso deberá proceder a elegir con los que queden. Hacer una nueva lista también viola los derechos adquiridos de quienes hoy aparecen allí y además una revocatoria de la lista actual necesariamente debe contar con el consentimiento de los beneficiados por ser un acto administrativo de carácter particular”, dijo.

Y agregó: “Bajo esas consideraciones opino que por sanidad y prudencia, el Congreso de la República no debería proceder a hacer una nueva lista porque eso significaría que no se cumplieron con los dos fallos de los tribunales que ordenaron recomponer la lista y eso se hizo y se hizo por quienes ostentaban la condición de congresistas en el periodo que se venció el 20 de julio del año 2022”.

Sin embargo, el presidente del Congreso, Roy Barreras, defendió la decisión de modificar la lista de elegibles, advirtiendo que todo el proceso estará ajustado a la ley y ofrecerá garantías a todos los candidatos a la Contraloría.