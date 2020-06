¿Servirá prisión perpetua para combatir impunidad?

Varios senadores de la República sentaron su posición luego de que fuera aprobada de manera definitiva la reforma que instaura en Colombia la cadena perpetua para violadores de niños.

El proyecto obtuvo más de 70 votos para que pudiera ser una realidad. El senador Armando Benedetti dijo que pese a apoyar la aprobación de este acto legislativo, la nueva norma constitucional no resuelve los problemas de impunidad.

“Yo apoyé el proyecto, pero no hay nada que celebrar porque la impunidad sigue siendo muy alta y este proyecto no va a hacer nada contra ella. Hay que crear una ley de infancia, entre otras cosas para que judicialice a la persona que supo que violaron al niño o niña y no hizo nada”, indicó.

Lo mismo considera el senador Iván Cepeda, de la oposición, quien votó negativamente el proyecto y afirmó que se trata de una norma que no va a dar los resultados esperados.

“Tenemos 95% de impunidad en estos graves hechos y eso no lo va a corregir el hecho de que hoy tengamos la cadena perpetua, puede ser que el día de mañana se produzcan algunas condenas más o menos, pero el gran problema de fondo es que seguirán ocurriendo los delitos lamentablemente”, sostuvo.

Sin embargo, otros consideran que la cadena perpetua para violadores sí servirá para mandar un mensaje claro a la sociedad. La senadora Maritza Martínez cuestionó a quienes los tildan de populistas.

“A quienes proponemos y defendemos la cadena perpetua nos acusan de populismo punitivo, ¿cómo deberíamos llamar entonces a quienes se oponen y desde una trinchera de supuesta defensa de la Carta de 1991 y la dignidad humana de los abusadores, esperan a que por arte de magia y sin proponer un solo cambio, se solucione esta pandemia de violaciones y asesinatos?”, manifestó.

La senadora Emma Claudia de Castellanos defendió la propuesta y resaltó el hecho de que se establezca una revisión de la sentencia a los 25 años. “Esto es con el fin de observar si se resocializa el condenado y con ello se garantiza la justicia retributiva y se mantienen los fines de la pena”, sostuvo.

El expresidente Álvaro Uribe dijo que si bien para algunos juristas es difícil aceptar que haya prisión perpetua, los hechos que ocurren en la sociedad demuestran que era una norma necesaria.

“Hay hechos sociales que rebasan esas normas, las estadísticas que se conocen demuestra que este delito en Colombia ha tomado unas proporciones que rebasan cualquier anterior convicción en materia jurídica. Extraña mucho que haya esa impunidad, no por falta de investigación, sino por la laxitud de la pena”, manifestó.

A esta norma constitucional solo le resta su promulgación en el Diario Oficial para que pueda entrar en vigencia en la legislación colombiana.