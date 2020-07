Sesiones virtuales del congreso: ¿sí o no?

Escucha "Rcn Digital - Jul 25 de 2020" en Spreaker.

Recientemente se ha generado un debate en torno a la virtualidad de las sesiones del Congreso de la República, para evitar que sigan aumentando los contagios de coronavirus en el país. Hay congresistas que aceptan esta virtualidad y la celebran para poder continuar con sus labores en medio de la pandemia, pero hay otros que sienten que la tecnología es un peligro para el desarrollo correcto de la democracia.

En primer lugar, el representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, José Daniel López, quien además coordina la comisión encargada de vigilar el correcto desarrollo de las sesiones virtuales, explicó que lo primero que hay que tener en cuenta es que el ideal del congreso es que su actividad sea presencial, pero que debido a la contingencia por la pandemia fue necesario recurrir a medios tecnológicos para continuar con su labor.

López explicó que el modelo que se maneja actualmente en la Cámara de Representantes, es un modelo mixto en el que cada partido tiene unos representantes que asisten de forma presencial, pero la gran mayoría de representantes se conectan y sesionan de manera virtual. Resaltó que haciendo uso de la tecnología, se han logrado sacar adelante buenos proyectos. De igual manera, destacó, que al igual que en las sesiones presenciales hay congresistas que cumplen su labor y otros que no.

José Manuel Acevedo, subdirector de Noticias RCN TV, está de acuerdo en el uso de la tecnología para sesionar virtualmente e incluso escribió una columna en el diario El Tiempo titulada “La culpa no es de la tecnología”, en la que critica fuertemente los argumentos de algunos sectores de la oposición que aducen que el uso de la virtualidad le resta garantías a su labor como opositores dentro de la democracia. Incluso, Acevedo recalca que gracias a ella se han podido hacer debates de control político y considera que la oposición ha tenido las mismas garantías que el resto de partidos.

Finalmente, la representante a la Cámara por el Partido Decentes, María José Pizarro, explicó por qué ella no está de acuerdo con las sesiones virtuales del Congreso. Entre las razones que dio, mencionó que no se estructuró de manera adecuada la forma de sesionar virtualmente y siente que es nocivo para la democracia tomar decisiones claves para la ciudadanía a través de este medio. Además habló del tema de la ciberseguridad diciendo que no cree que exista una red lo suficientemente robusta para asegurar que no habrá robo de información importante en medio de estas sesiones virtuales.