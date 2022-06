Si alguien me quiere apoyar que lo haga, pero que no espere mermelada: Rodolfo Hernández

Tras los recientes ataques que ha recibido de parte de Gustavo Petro y de su grupo político, el candidato presidencial Rodolfo Hernández se pronunció, dejando claro que no hará alianzas politiqueras con nadie, de cara a la segunda vuelta.

El ingeniero afirmó que cualquiera es libre de votar por él, el próximo 19 de junio, pero que eso no significa que a esas personas les dará puestos en el Estado.

Hernández insiste en que su campaña ha sido austera y de esa misma manera no tiene que pagarle favores a nadie.

Le puede interesar: Elecciones presidenciales en segunda vuelta: Así quedó el calendario electoral

“Dejemos las cosas en claro, yo no le debo nada a nadie. Si en mi campaña solo he gastado 3.000 de los 27.000 millones que el Estado me daba derecho a gastar, si no he hecho alianzas ni acuerdos con aquellos con plata y poder, es porque mi gobierno será del pueblo colombiano y para el pueblo colombiano, no para estarle pagando favores a nadie”, señaló.

Afirmó que las personas que lo apoyen no deben esperar nada a cambio y mucho menos puestos, en caso de que llegue a ganar la Presidencia de la República.

“Si alguien me quiere apoyar que lo haga, pero que no vayan a estar esperando ningún ministerio, ni nada, si quieren mermelada que la compren en el supermercado, que además con lo que voy a bajar de impuestos a los productos nacionales, seguro la encuentran bien barata”, sostuvo.

Consulte aquí: No pediré nada a cambio por apoyar a Rodolfo Hernández: ‘Fico’ Gutiérrez

“No se confundan, mi única alianza es con el pueblo colombiano”, finalizó el ingeniero Hernández la declaración que entregó a través de sus redes sociales.

El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción tomó la decisión de no asistir a debates presidenciales en esta recta final de la campaña y continuará tratando de conseguir el respaldo ciudadano a través de entrevistas y pronunciamientos en medios de comunicación análogos y digitales.