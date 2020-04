Si el ELN no prorroga cese el fuego, crecerá la angustia: Francisco de Roux

En ese sentido, indicó que "me consta que el Gobierno por canales no formales, está buscando formas de llegar a la organización en la búsqueda de flexibilizar los caminos, pero no quita las condiciones (...) El alto comisionado es el que lo está haciendo de una forma muy discreta, pero se está moviendo en esa dirección no de manera formal sino de manera supremamente discreta".

Finalmente, el presidente de la Comisión de la Verdad dijo que no se pueden incorporar elementos que han causado muerte y dolor en el país, así como la inestabilidad de los pueblos en medio de la pandemia, “por eso necesitamos la participación no solamente de las fuerzas de seguridad que están haciendo un esfuerzo muy serio, sino también de la totalidad de la reorganización del país".