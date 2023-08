'Si FedeCafé no se reestructura se acaba el contrato del Fondo Nacional del Café': Petro

Como un problema calificó el presidente Gustavo Petro, la actual coyuntura de la Federación Nacional de Cafeteros, al anunciar que cuenta con unos salarios desbordados y los comparó con los salarios de los vicepresidentes de Ecopetrol, que según el mandatario, superan los sueldos de los congresistas.

Desde Pitalito, en el encuentro con las bases cafeteras, el presidente propuso la restructuración de la Federación Nacional de Cafeteros.

El mandatario indicó que “ese tema debe resolverse, en primer lugar reestructurando la Federación de Cafeteros y poniéndola transparentemente como la representación genuina del mundo cafetero actual, con sus problemas y su realidad le corresponde a la gente del café es la representación de ustedes no la mía”.

Sin embargo, resaltó que “tenemos la existencia que viene del pasado de un contrato entre el Gobierno y la Federación que maneja un recursos público el Fondo Nacional del Café, qué hacemos con ese contrato que va finiquitar y podemos, Santos nos enseño cómo se hace, lo hizo con Fedegán, que también manejaba recursos publico".

“Si la Federación Nacional de Cafeteros no se reestructura de acuerdo a las bases cafeteras se acaba el contrato del Fondo Nacional del Café, dejémoslo en el diálogo”, dijo el mandatario.

Durante su intervención cuestionó los salarios de Ecopetrol que serían similar a los de la Federación, además de los recursos que se estarían pagando en arriendos en New York, en oficinas para la Federación, y que no benefician a los cafeteros del país.

“Un cafetero promedio se gana al año 12 millones de pesos y cuánto gana el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, cómo puede haber un presidente del gremio cafetero cuando se gana 200 millones y el cafetero 12, eso no puede ser”.

Cuestionó el arriendo en un edificio en New York e indicó: “cuánto vale un arriendo cerca Wall Street, se volvió servicio de ustedes eso no puede ser, tenemos una Federación que vive como en la vieja época del café y tenemos un mundo de cafetero que es otro empobrecido y vive en las regiones empobrecidas de Colombia no concuerda y eso no puede ser así".

Por último dijo que "esta pelea no puede matar lo poco que quedo del café tiene que ser para impulsar la economía cafetera".