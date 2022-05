El candidato a la Presidencia, Rodolfo Hernández, advirtió que si Gustavo Petro gana en segunda vuelta y se convierte en el presidente de la República, "se le entregaría la chequera a Piedad Córdoba, Armando Benedetti y Roy Barreras".

En diálogo con RCN Mundo, el ingeniero señaló que, “quedaron libres siete millones de votos. Tienen que decidir si entregan la chequera a Piedad Córdoba, Armando Benedetti, Roy Barreras. Yo pongo a consideración mi experiencia, mi entusiasmo y conocimiento. No soy un sabio como pretenden presentarse ellos, que son los ‘sabiondos’, pero si realmente lo fueran Colombia no tendría 22 millones de muertos de hambre”.

“Han metido 19 reformas tributarias en los últimos 30 años, son unos locos y pretenden seguir metiéndole mentiras a la gente. Que voten por ellos y cuando lleguen a la Presidencia, Piedad Córdoba será la embajadora en Inglaterra, Roy Barreras quién sabe que puesto le darían y la mujer de Roy Barreras sería la ministra de Salud. Conmigo eso no es así”, aseguró.

¿Por qué él y no Gustavo Petro?

“Si votan por Petro es entregar la chequera. Le van a dar el poder para que les hipotequen el alma y el futuro. Si entregan la chequera a ellos, que no se quejen de las consecuencias”, dijo el exalcalde de Bucaramanga.

A renglón seguido, mencionó que “mi alma está limpia. Hice todo lo posible para decirles que yo me comprometo a administrarles la chequera, entregándoles cuentas día a día sin robar ni un peso, ni malgastar ni un peso. Yo no voy a nada diferente sino a la razón y al sentimiento. No voy a comprar votos”.

Caso de corrupción

El ingeniero Rodolfo Hernández se refirió a las críticas de Gustavo Petro sobre la imputación en un caso de corrupción. “Yo no tengo un caso, tuve 200 demandas. De esas 200, me han archivado 162, quedan 38 que fueron por denunciar a corruptos. De esos, me queda uno. Dicen que tuve interés indebido en un contrato para favorecer a un tercer con un contrato a un ingeniero para convertir la basura urbana en energía eléctrica y que costó $350 millones”, indicó.

“Llevan 5 años en eso, me han citado cuatro veces y siempre el fiscal Jorge Villamizar dice en la audiencia: señor juez quiero solicitar el aplazamiento de la misma porque no tengo prueba y es que nunca las va a encontrar. Ahora tengo una más el 21 de julio. Yo pongo la cara, yo no me escondo, no me robó un peso. Que Petro diga todo lo que quiera, hay que dejarlo”, dijo.