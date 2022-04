Si incumplo podría ser procesado por falsificación en documento público: Petro sobre no expropiación

Ante la Notaría 17 en Bogotá el candidato presidencial Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, declararon bajo juramento que un compromiso con el que ratificaron que en caso de llegar a la casa de Nariño, no expropiarán nada ni a nadie.



En el juramento Gustavo Petro señaló que, “no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie”, indicó.

De acuerdo con el candidato, se ve en la obligación de hacer el compromiso en medio de la campaña del miedo que algunos sectores quieren sembrar en los colombianos.

“Hay quienes permanentemente intentan sembrar dudas sobre mis propuestas y mis intenciones para con el pueblo colombiano e inventan la sombra de una supuesta expropiación para espantar incautos. Nada más alejado de la realidad. Ante esta campaña del miedo, me veo en la obligación de hacer este compromiso con el conjunto de la sociedad colombiana. Con contundencia afirmo que mi propuesta de transformación para este país no se fundamenta ni incluye ningún tipo de expropiación”, relató.



En la firma, que contó con la presencia de su jefe de debate Alfonso Prada y otros miembros de su campaña, Petro invitó a los demás candidatos y candidatas de la contienda electoral a asumir el mismo juramento de no expropiación ni con acciones ni omisiones.



“Invito al resto de los candidatos presidenciales a que también juren que no expropiarán. Y que no expropiarán con acciones ni con omisiones. Porque el Estado colombiano lleva muchos años permitiendo que terratenientes y nuevos ricos conserven tierras expropiadas de campesinos y labriegos, mediante la expansión del paramilitarismo cohonestado por la institucionalidad y fuerzas políticas con representación en el Congreso. Eso también es expropiación y, si los colombianos y colombianas me eligen presidente, no la permitiré bajo ningún motivo”, sostuvo.

Y agregó: “los invito a que también ellos digan con claridad que no permitirán que expropien al campesinado de Colombia, que bajo la gravedad de juramento rechacen estas prácticas y rechacen con contundencia el apoyo de despojadores y expropiadores a sus campañas presidenciales. Debe cesar la horrible noche”, puntualizó.



Este compromiso recuerda 'los 12 mandamientos en mármol' firmados por Gustavo Petro en el 2018, de cara a la segunda vuelta presidencial, al recibir la adhesión de Antanas Mockus y Claudia López. Los mandamientos buscaban desvirtuar algunos miedos electores.



Entre los 'mandamientos firmados' en ese entonces se encontraban: "no expropiaré. No convocaré a una asamblea constituyente. Manejaré los recursos públicos como recursos sagrados. Impulsaré la iniciativa privada, el emprendimiento y la formalización. Garantizaré la democracia pluralista y el respeto a la diversidad. Respetaré el Estado Social de Derecho".