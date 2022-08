El excandidato presidencial Sergio Fajardo, aseguró que el presidente electo, Gustavo Petro, no tiene ninguna estrategia concreta para luchar ni mucho menos acabar la corrupción en el país y agregó que sin eso es prácticamente imposible que el país avance.

A través de una carta que publicó en las últimas horas, el político señaló que dentro del 'Gran Acuerdo Nacional' no se ha definido como urgente la lucha contra la corrupción y advirtió que es un tema prioritario que no se puede dar por sentado.

En diálogo con RCN Mundo, Fajardo señaló que es urgente garantizar la transparencia de todas las instituciones para recuperar la confianza de los colombianos.

"Si no hay lucha contra la corrupción, nuestro país no va a poder avanzar. Se necesita recuperar la confianza en las instituciones y por supuesto con la llegada de un nuevo gobierno que en un principio ha señalado que la lucha contra la corrupción es un aspecto importante en su trabajo, por el momento no conocemos una política, no aparece la palabra en ninguno de los temas asociados con el tema del 'Acuerdo Nacional'", dijo.

Añadió que "lo que hago es reiterar algo que he dicho durante 22 años de vida pública y lo esencial que significa la lucha contra la corrupción en Colombia".