El presidente Iván Duque, en su habitual programa Prevención y Acción, se refirió a las críticas por la reactivación económico en este momento.

Sin mencionar directamente a la alcaldesa Claudia López, que lo ha cuestionado y han insistido en volver a una cuarentena estricta, Duque afirmó: "El mundo tiene que superar ya ese debate que en muchos lugares del mundo ha sido impulsado por la demagogia y el populismo donde se dice que defender la vida y la salud es incompatible con defender el desarrollo social y económico".

Para el presidente, cuidar la vida es compatible con cuidar la economía: "No nos digamos mentiras, seamos claros: si no hay buena salud, no tenemos desarrollo social y económico, pero si no tenemos desarrollo social y económico, tampoco vamos a tener buena salud".

"Por eso, cuando sabemos que hoy no hay una vacuna ni un tratamiento frente a esta enfermedad, y como lo ha dicho hoy la Organización Mundial de la Salud, el Covid-19 está lejos de terminar, la única manera en la que podemos progresar como sociedad es seguir defiendo la vida y la salud, pero al mismo tiempo recuperar actividad productiva, porque también se trata de proteger la vida de los empleos y la vida de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas".

"Este no puede ser el momento en el mundo para caer en esos debates que buscan incitar el odio de clases y tratar de cabalgar sobre la mayor exacerbación de sentimientos en la sociedad. Hoy tenemos todos que entender que nuestra responsabilidad es proteger vida y salud y proteger también el empleo y proteger a los generadores de empleo y a los trabajadores", concluyó el mandatario.