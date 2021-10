Si soy presidente, trabajaré por la defensa de la vida: senador cristiano John Milton Rodríguez

John Milton Rodríguez hace parte de la baraja de los más de 30 precandidatos presidenciales que hay en este momento en el país. Es senador, líder y pastor cristiano oriundo de la ciudad de Cali, empresario y vocero del partido Colombia Justa Libres.

En entrevista con RCN Radio, Rodríguez afirmó que aún no tiene claro si participará en una consulta interpartidista con los sectores de centro derecha, que está programada para el mes de marzo del próximo año.

“La coalición que hemos hecho es con el partido MIRA de cara al Congreso, pero frente al tema de la Presidencia es la primera vez que Colombia tiene un candidato presidencial que defiende de manera concreta, directa y sin distracción la vida, la familia y las libertades económicas y ciudadanas y en esa línea me voy a mover”, indicó.

"Nosotros, desde el punto de vista de principios y valores, somos de corte conservador, porque defendemos la vida y la familia. Desde el punto de vista económico somos de corte liberal porque defendemos el libre mercado y las libertades ciudadanas, pero no podemos adelantarnos al tema de las consultas en marzo porque estamos trabajando en un tema de alianza con la gente”, añadió.

El senador Rodríguez también hace parte de la bancada provida del Congreso de la República y ha sido uno de los más acérrimos opositores del aborto y la eutanasia, razón por la cual en caso de llegar a la Presidencia buscará que en el país se privilegie la vida por encima de estas prácticas.

“Yo lo que haría es garantizar la vida, trabajar por la vida de todos los colombianos, la defensa de la vida de los niños y el ser humano en su estado más vulnerable que es la gestación, trabajaría para que los colombianos que tengan enfermedades graves o terminales tengan todas las garantías de cuidados paliativos”, sostuvo.

Dijo que se deben generar alternativas distintas a la de la cultura de la muerte. “Si yo les genero opciones a los colombianos y logró que la única opción no sea el aborto sino que es la vida y que la única opción no es la eutanasia, sino que es poder vivir con dignidad en medio de la enfermedad grave y terminal, creo que los mismos ciudadanos escogerán las opciones próvida y no la cultura de la muerte”, manifestó.

Cuestionó duramente al senador Gustavo Petro, a quien señala de utilizar la religión para hacer política. “Siempre he dicho que en la perspectiva de Gustavo Petro es una absoluta incoherencia, como en todos los temas, como los económicos y ambientales y eso se evidencia en su desespero de que por más que quiera ser presidente de la República pues nunca lo va a ser”, dijo.

Finalmente, el senador John Milton Rodríguez aseguró que Colombia debería votar por un líder cristiano como él para ocupar la Presidencia de la República porque a lo largo de su carrera ha demostrado ser un hombre honesto y trabajador que se preocupa por el bienestar de la comunidad.