Artículo 33 del Código de Policía. Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas.

Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas y por lo tanto no deben efectuarse:

1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con: a) Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de policía desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de que el residente se niegue a I desactivarlo; I b) Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o I maquinaria que produzcan ruidos, desde bienes muebles o inmuebles, en cuyo ¡ caso podrán las autoridades identificar, registrar y desactivar temporalmente la ¡- fuente del ruido, salvo sean originados en construcciones o reparaciones en horas permitidas; j c) Actividades diferentes a las aquí señaladas en vía pública o en privado, 1 cuando trascienda a lo público, y perturben o afecten la tranquilidad de las ¡ personas. ¡

2. En espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados I trasciendan a lo público: I a) Irrespetar las normas propias de los lugares públicos tales como salas de ¡- velación, cementerios, clínicas, hospitales, bibliotecas y museos, entre otros. b) Realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la I comunidad. c) Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, no autorizados para su consumo. " d) Fumar en lugares prohibidos. '¡ e) Limitar u obstruir las manifestaciones de afecto y cariño que no configuren actos sexuales o de exhibicionismo en razón a la raza, origen nacional o familiar, orientación sexual, identidad de género u otra condición similar.