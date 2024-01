"Si yo puedo levantar el velo corporativo de las EPS, lo voy a levantar": minSalud

El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que sigue trabajando consultando la constitución de Colombia, para levantar el velo corporativo a las EPS, con el objetivo de hacer un estricto seguimiento a los recursos de la salud, que le es girado.

El funcionario señaló que esta medida ha sido una de las peticiones importantes a la Contraloría General.

“Si yo puedo levantar el velo corporativo yo lo voy a levantar, me dijo un exparlamentario que me encontré en la visita al Caquetá. Él me aseguró que él la había reglamentado y la estoy buscando”, sostuvo.

Lea más: UNP confirma robo de 16 camionetas blindadas: seis ya fueron recuperadas

Jaramillo sostuvo que a él si le interesar saber cuál es el destino de los recursos de los colombianos que le son girados a las EPS.

“A mí si me interesa saber a dónde está llegando la plata, a mí si me interesa saber quién está detrás de las EPS”, señaló.

Esta iniciativa del ministro de salud es una respuesta a la Contraloría General de la República que aseguró que, no levantará el velo corporativo a las EPS, hasta que encuentre suficientes pruebas en el marco del debido proceso para poder realizarlo.

Le puede interesar: Viernes movido para los colombianos: fuerte temblor se registró en gran parte del país, ¿lo sintió?

El ministro recordó que así se lo hizo saber a uno de los representantes de estas EPS en las reuniones en las que también han participado los gremios de las EPS como Acemi del régimen contributivo y Gestarsalud del sector subsidiado.

“Como lo dije en una visita que hizo una gran empresa; que inclusive es de las entidades privadas que más recibe, voy a seguir insistiendo para que se levante el velo corporativo, a ver si los dineros que nosotros les estamos dando a ustedes, están terminando en Brasil, Estados Unidos o en España, porque mientras su integración vertical crece, usted dice que no le alcanza la plata”, explicó.