Sigue pelea entre Pastrana y Santos: “Su reelección y la presidencia de Samper fueron compradas”

El expresidente Andrés Pastrana le respondió al Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, quien aseguró que el exmandatario conservador se pegó "un tiro en la cien" y se "suicidó" con su versión ante la Comisión de la Verdad sobre los dineros del Cartel de Cali que entraron a la campaña de Ernesto Samper porque a su juicio "quedó peor que Samper chantajeando al Cartel de Cali para que su adversario político se viera perjudicado con esa carta".

Como era de esperarse su reacción no tardaría, y Pastrana le respondió con vehemencia y dijo que le refrescaría la memoria al expresidente Santos a quien calificó de "abogado de su socio Ernesto Samper y de los hermanos Rodríguez Orejuela".

Le puede interesar: Lo que debe saber sobre el descuesto del 10 % en el pago del SOAT

"En mi vida y en mis campañas políticas no han entrado dineros sucios ni me he escudado tras mentirosos "a mis espaldas" o "¡me acabo de enterar!" para obtenerlos clandestinamente (...) tanto su reelección como la Presidencia de Samper fueron compradas con el mismo modus operandi, en angustiada segunda vuelta con el salvavidas de los dineros ilícitos", aseveró en una carta que publicó en su cuenta de Twitter.

Frente a la expresión que se "suicidó", Pastrana le contestó: "Que me suicidé denunciando los dineros del narcotráfico a Samper, y luego las platas de los contratistas de Odebrecht a usted, es la versión de los hampones y no me intimida".

Lea también: Federico Gutiérrez y su duro reclamo a Alejandro Gaviria por “incoherente”

Y enseguida le sugirió que con dineros ilícitos supuestamente se financiaron ambas campañas de los exmandatarios y estos salvaron responsabilidades acusando a otros. "Siempre le he puesto la cara al país, a diferencia de usted y Ernesto Samper que descargan sus responsabilidades en subalternos y chivos expiatorios; casos más recientes los llamados falsos positivos que usted presidió como ministro de Defensa y la traición a la voluntad popular expresada en el plebiscito".

Finalmente lo llamó a debatir sobre cómo fue la financiación de sus campañas y le dijo que escoja la fecha.