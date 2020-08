Sindicatos piden a Duque postular un humanista para el cargo de defensor del Pueblo

La Asociación Nacional de Servidores Públicos de la Defensoría del Pueblo (Asdep) le pidió al presidente de la República, Iván Duque, que dentro de la terna para elegir el nuevo defensor del Pueblo, postule a humanistas que luchen por los derechos de los colombianos y que comprendan las necesidades de los trabajadores de esa entidad.

A través de una carta, esa asociación señaló que “señor Presidente, las personas que usted postule en la terna deben contar con la suficiente solvencia humanista, académica, administrativa, ética, moral y gerencial de lo público, que lo revista de autoridad para el desempeño de la misión constitucional del Defensor del Pueblo, cual es el ejercicio de la Magistratura Moral”.

Lea además: Más de 480.000 familias no tienen cómo pagar pensión de colegios y jardines privados

La carta también fue dirigida a los representantes a la Cámara, quienes se encargarán de elegir entre la terna que designe el presidente de la República.

“Quien llegue a la Defensoría del Pueblo debería hacerlo para darle lustro al cargo, no al revés. De su decisión y la de la Cámara de Representantes, depende que la entidad quede en las manos adecuadas y no a cargo de un(a) funcionario(a) que no vea en la entidad más que una nefasta puerta giratoria, o un vergonzoso e inmoral botín burocrático que distorsiona el papel de la entidad”, señala otro de los apartes del documento.

De acuerdo con esa asociación, el aumento de asesinatos de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y excombatientes de las Farc, además de la aparición de grupos armados y bandas criminales, son algunos de los temas que tendrá que asumir esa entidad en medio de la actual situación por la pandemia.

Lea también: Ganancias de Ecopetrol cayeron un 97 % durante el primer semestre del año

“El creciente deterioro del panorama de Derechos Humanos representado en el incesante homicidio de líderes sociales, el inaceptable exterminio de quienes pactaron cese al fuego, entrega de armas, desmovilización y reincorporación ... demandan la escogencia de un Defensor del Pueblo que le permita cumplir su misión en salvaguarda del pleno ejercicio de los derechos humanos para todos los habitantes del territorio nacional", destacó la Asociación Nacional de Servidores Públicos de la Defensoría del Pueblo (Asdep).

También plantearon la modificación para la elección de ese cargo, tras considerar que deja la puerta abierta al clientelismo y la politiquería.

“Reitera la urgente necesidad de promover la modificación constitucional del mecanismo de elección del defensor para alejar a la entidad del clientelismo y la politiquería, que es consecuencia directa del actual procedimiento de postulación y elección de tan importante cargo”.