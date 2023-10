Sociedades Científicas, preocupadas por artículos eliminados en reforma a la salud

La presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) Dora Bernal, que agremia a 69 especialidades médicas, mostró su preocupación por la eliminación de algunos de los ocho artículos de la reforma a la salud que se discute en el segundo debate de la plenaria de la Cámara de Representantes.

La médica aseguró que es grave eliminar artículos claves para el ejercicio de los profesionales de la salud en pro de la adecuada prestación del servicio.

“A la fecha no existe claridad en relación con el financiamiento del sistema y de la obligatoria transición que se propone, así como la falta de precisión en la determinación de las obligaciones para garantizar la prestación del servicio, enmarcados en el proyecto a título de los acuerdos de voluntades”, afirmó.

Indicó que se hace necesario señalar que muchas de las proposiciones integradas en el informe de la Comisión Accidental no fueron tenidas en cuenta.

“A pesar de reconocer muchos derechos en el papel, si estos no cuentan con la debida financiación, se hacen inexistentes. La falta de precisión sobre los recursos ha sido criticada en muchos sectores, y en los análisis de especialistas de la salud se ha advertido que las fuentes de financiación planteadas no son suficientes”, dijo.

Uno de los artículos que más les genera preocupación es el 113 que fue eliminado y que aborda la autonomía profesional.

“Este artículo hace referencia a la discrecionalidad que tienen los profesionales de la salud empleados e independientes (medicina, enfermería, odontología, nutrición y dietética, terapias y psicología), para el ejercicio de su profesión, teniendo en cuenta los estándares establecidos en la lex artis (toma de decisiones clínicas basadas generalmente en el diagnóstico), las guías de práctica clínica y los códigos de ética correspondientes”, aseguró.

Destacó que en la discusión se aprobaron los Artículos 116 y 117, los cuales se fundamentan en la autonomía profesional, concepto que la misma discusión extrañamente eliminó.

“No hay autorregulación sin el reconocimiento de la autonomía profesional; la autonomía profesional incluye la atención profesional en salud, la autorregulación y el profesionalismo”, manifestó.

Apuntó que a este artículo se suma al 114, que habla del concepto de acto médico que también fue eliminado de un plumazo.

“A pesar de que fue el único aprobado por unanimidad por la Comisión Séptima de la Cámara, y en donde la ACSC participó con una nueva redacción, desconociendo así su importancia por la relación que se tiene con los artículos que sí fueron aprobados”, sostuvo.

Indicó que en el caso del artículo 115, que también fue eliminado, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas no comparte su redacción.

“Regula una figura que la Ley no define, es claro que sí existen los artículos 116 y 117, debe existir la definición de autorregulación y así evitar confusiones futuras en la aplicación de la Ley. No obstante, luego de la discusión del documento, los congresistas no lograron acuerdos en los puntos más álgidos del articulado, como lo es el período de transición, la financiación y las capacidades de la Adres”, puntualizó.