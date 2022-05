Somos independientes: Rodolfo Hernández sobre posible alianza con Fajardo

Continúa la expectativa sobre un posible acuerdo entre los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, para llegar juntos a las elecciones y tener opciones de pasar a una segunda vuelta.

En medio de estas conversaciones, el aspirante Hernández visitó el departamento de Antioquia, tierra de Fajardo, en donde insistió en su aspiración sigue siendo completamente independiente.

“Estamos a 28 días de las elecciones y tenemos, según las últimas encuestas, el 14% en las últimas encuestas, aquí el candidato de su tierra el doctor Gutiérrez nos supera, pero él es la sumatoria de siete personas que lo están apoyando a él, nosotros estamos absolutamente independientes, solos, solo con el compromiso y el apoyo de los colombianos y Antioquia es una de las partes más importantes del país”, indicó.

Rodolfo Hernández agradeció el apoyo recibido de los antioqueños e insistió en que si lo eligen, no los va a defraudar.

“En la tierra de dos candidatos presidenciales (Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo), yo soy aquí extraño en esta tierra, agradezco que tenga este apoyo que compromete mi gratitud”, sostuvo.

Durante los acercamientos, el aspirante ha dejado claro que espera el respaldo de Sergio Fajardo teniendo en cuenta que tiene mejores números en las últimas encuestas que se han publicado por diferentes firmas y medios de comunicación.

Sin embargo, algunos actores políticos como la candidata Ingrid Betancourt, aseguran que se deben dejar de lado los egos personales y pensar en la posibilidad de hacer una unión entre todos los sectores de centro para asegurar un paso a segunda vuelta, así ello implique la renuncia de alguno.

"Aquí de tres dos tenemos que renunciar y yo estaría dispuesta a hacerlo con tal de darle una opción a Colombia. Si es Rodolfo, no tengo ningún problema; si es Sergio, me encantaría, no tengo ningún problema. Necesitamos unir a Colombia. Después de muchos errores hay que tomar una buena decisión, es el momento de hacerlo”, dijo en Noticias RCN.

Según Rodolfo Hernández, a más tardar el 08 de mayo se sabría si se consolida o no una alianza con Sergio Fajardo, candidato de la coalición Centro Esperanza.