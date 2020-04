SOS por decreto de excarcelación tras positivos en dos penales del país

El senador Luis Fernando Velasco, del liberalismo, dijo que no se puede permitir que la pandemia “se meta” en las cárceles como ocurrió en Irán, país en donde este tema fue totalmente incontrolable.

“El Gobierno tiene que tomar una decisión, no podemos dejar que la pandemia se nos meta a la cárcel sin nosotros responder. Tenemos un hacinamiento hay 60.000 personas en las cárceles colombianas, allá no deben estar las madres cabeza de familia, no deben estar los ancianos, no deben estar los que están a punto de cumplir su condena. Tengamos un sentimiento humanitario y hagamos algo para que lo de las cárceles no se convierta en una tragedia anunciada”, dijo.