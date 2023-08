“Soy ajeno al nepotismo, no quise estar en ese círculo”: Gustavo Bolívar sobre ‘narcopagos’

El candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, fue mencionado por el fiscal Mario Burgos en la audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y Daysuris Vásquez al dar a conocer apartados de conversaciones entre los señalados, en las que manifiestan estar preocupados por la falta de recursos para la campaña ‘Petro presidente 2022’ y tildan a Bolívar como uno de los responsables.

El exsenador respondió señalando que no conocía de los dineros ilegales y que “ni fui tesorero, ni maneje recursos, ni estuve cerca de las directivas de la campaña jamás, me da risa”.

Así mismo, se refirió a la confesión del hijo mayor de del presidente, que reconoció en la misma diligencia judicial que recibió dinero de cuestionados personajes de la Región Caribe y que una parte fue destinada para financiar la campaña.

“Si lo dijo Nicolás como me están contando porque no lo he escuchado tiene que entrar a probarlo, yo soy enemigo del nepotismo y cuando Nicolás se lanzó yo no quise apoyarlo”, manifestó.

Finalmente, se refirió al calificativo de Daysuris Vasquez que lo describió como una persona en la que “no se debe confiar” señalando que lo mencionan “nada más porque yo no quise estar en ese círculo eso fue todo”.

Lea también: Caso Nicolás Petro: Gustavo Bolívar y la ‘primera línea’ fueron mencionados en la audiencia

Conversación entre Day Vásquez y Nicolás Petro donde mencionan a Bolívar

Nicolás Petro (NP): Amor, el man de los cines también se bajó de la vaca, por el tema de Gustavo Bolívar.

Day Vázquez (DV): Él no debe confiar mucho en Bolívar.

NP: Ya hay full miedo otra vez.

DV: Por culpa de Bolívar

DV: Él nada tenía que hacer dándole vainas a la ‘Primera Línea’.

Le puede interesar: Sí ingresaron dineros ilegales a campaña presidencial: Nicolás Petro

DV: (Responde a "Ya full miedo otra vez"): en conclusión, con los únicos que contamos es con esta gente. Es muy probable que van a aportar a la campaña.

NP: Toca ver, porque si nos desplomamos no van a dar.

DV: Sí van a dar."